وزير النقل يعلن إعادة تشغيل الطريق الإقليمى جزئيا بدءا من الغد

أعلن الفريق كامل الوزير وزير النقل في ختام جولته التفقدية بمواقع العمل بمشروع تطوير ورفع كفاءة وصيانة الطريق الدائري الإقليمي، إعادة تشغيل بعض أجزاء الطريق.

يأتى قرار وزير النقل تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد وتيسيرا على مستخدمى الطريق، وبعد انتهاء المرحلة الأولى من تطويره تقرر ابتداء من صباح يوم غد السبت الموافق 20 سبتمبر 2025 على النحو التالي:

1. فتح الحركة أمام القادم من طرق( القاهرة/ إسكندرية الزراعى؛ وشبرا بنها، وبنها/ المنصورة، وبنها /الزقازيق) فى اتجاه طريق السويس الصحراوى، وذلك في المسافة من تقاطع الإقليمي مع الإسكندرية الزراعي وحتى تقاطعه مع طريق السويس الصحراوي.

2. استمرار تمديد الغلق المؤقت للمسافة في الاتجاه القادم من تقاطع الطريق الإقليمي مع طريق الإسكندرية الصحراوي وحتى تقاطع الإقليمي مع طريق الاسكندرية الزراعي

3. استمرار فتح الاتجاه الآخر من تقاطع الإقليمي مع السويس الصحراوي وحتى تقاطعه مع إسكندرية الصحراوى لتكون الحركة فى الاتجاهين من تقاطع الإقليمي مع القاهرة /السويس الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق الإسكندرية الزراعى والعكس وفى اتجاه واحد فى المسافة من تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع طريق الإسكندرية الزراعى وحتى تقاطعه مع طريق الإسكندرية الصحراوى





جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال في أقرب وقت.

وفي إطار الجولات المستمرة التي يجريها الفريق مهندس / كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لمواقع العمل بالطريق الدائري الإقليمي، أجرى الوزير ويرافقه كل من اللواء ماجد عبدالحميد نائب وزير النقل للنقل البري واللواء طارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري واللواء عمرو البيلى، مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدنية واللواء أمجد أنور نائب مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدنية واللواء علاء فتح الله مدير الإدارة العامة للمرور ورؤساء الشركات المنفذة، جولة تفقدية بمشروع تطوير الطريق الدائري الإقليمي لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة وصيانة الطريق، وذلك في المسافة من تقاطع الطريق الإقليمي مع الإسكندرية الصحراوي وحتى تقاطعه مع السويس الصحراوي.

تابع الوزير خلال هذه المسافة، تحويل طريق الخدمة من الرصف الأسفلتي إلى الرصف الخرساني لخدمة الشاحنات في المسافة من تقاطعه مع طريق السويس وحتى تقاطعه مع طريق بلبيس، وكذلك أعمال تحويل الرصف الأسفلتي للطريق الرئيسي إلى رصف خرساني في المسافة من تقاطعه مع طريق بلبيس وحتى تقاطعه مع الإسكندرية الصحراوي لتحمل الأحمال والكثافات المرورية العالية تأمينا لسلامة مستخدمي الطريق.

كما تم متابعة الإجراءات التي تم تنفيذها لزيادة عوامل الأمن والسلامة بالطريق، وخاصة في أماكن العمل الجاري تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير ورفع الكفاءة بها، وكذلك الاهتمام بأعمال النيو جرسي لفصل الحركة بالاتجاهين وغلق فتحات النيو جرسي التي تؤدي إلى الخروج أو الدخول للطريق الدائري الإقليمي بشكل عشوائي من المناطق الزراعية أو السكنية، وأعمال تكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية والضوئية على مدار الساعة وأماكن العمل.

وفي ختام جولته اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في ختام الجولة مع قيادات وزارتي النقل والداخلية ورؤساء الشركات المنفذة، وتم التأكيد على أنه تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، وتيسيرا على مستخدمى الطريق وبعد انتهاء المرحلة الأولى من تطويره، تقرر ابتداء من صباح يوم غد السبت الموافق 20 سبتمبر 2025 فتح الحركة أمام القادم من طرق (القاهرة/ إسكندرية الزراعى؛ وشبرا بنها، وبنها/ المنصورة، وبنها /الزقازيق) فى اتجاه طريق السويس الصحراوى.

واستمرار فتح الاتجاه الآخر من تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع طريق السويس الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق إسكندرية الصحراوى، والذى لم يغلق لتكون الحركة فى الاتجاهين من تقاطع الإقليمي مع طريق القاهرة السويس الصحراوي، وحتى تقاطعه مع طريق الإسكندرية الزراعى والعكس وفى اتجاه واحد فى المسافة من تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع طريق الإسكندرية الزراعى وحتى تقاطعه مع طريق الإسكندرية الصحراوى، واستمرار التنسيق مع وزارة الداخلية بشأن تنفيذ التوجيهات الصادرة لإجراء تحليل عشوائي لكل سائقي الشاحنات والميكروباصات سواء في هذا الطريق او كافة طرق الجمهورية.

