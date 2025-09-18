الخميس 18 سبتمبر 2025
أخبار مصر

تصدير 33 ألف طن فوسفات للهند عبر ميناء سفاجا

موانئ
موانئ
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ (13) سفينة وتم تداول (49000) طن بضائع و(1022) شاحنة و(151) سيارة.

معدل تداول الحاويات 

 شملت حركة الواردات (5000) طن بضائع و(565) شاحنة و(103) سيارات، فيما شملت حركة الصادرات (44000) طن بضائع و(457) شاحنة و(48) سيارة.

استقبل ميناء سفاجا ثلاث سفن وهى RIYAN STAR، Belagos Express، الحرية 2، بينما تغادر السفينة SEA PLAIN 8 وعلى متنها 33 ألف طن فوسفات متجهة الى الهند، والسفينة ALcudia Express.

 فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة ALcudia Express وغادرت السفينتان Belagos Express، الحرية 2. 

شهد ميناء نويبع تداول (2200) طن بضائع و(272) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى سينا، آور، آيلة. 

سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1430 راكبا. 

