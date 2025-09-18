تصدير 33 ألف طن فوسفات للهند عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ (13) سفينة وتم تداول (49000) طن بضائع و(1022) شاحنة و(151) سيارة.

معدل تداول الحاويات

شملت حركة الواردات (5000) طن بضائع و(565) شاحنة و(103) سيارات، فيما شملت حركة الصادرات (44000) طن بضائع و(457) شاحنة و(48) سيارة.

استقبل ميناء سفاجا ثلاث سفن وهى RIYAN STAR، Belagos Express، الحرية 2، بينما تغادر السفينة SEA PLAIN 8 وعلى متنها 33 ألف طن فوسفات متجهة الى الهند، والسفينة ALcudia Express.

فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة ALcudia Express وغادرت السفينتان Belagos Express، الحرية 2.

شهد ميناء نويبع تداول (2200) طن بضائع و(272) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى سينا، آور، آيلة.

سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1430 راكبا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.