السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

المصارع مؤمن ربيع يخسر أمام لاعب أمريكا ببطولة العالم للكبار

مؤمن ربيع، فيتو
مؤمن ربيع، فيتو

المصارعة، خسر مؤمن ربيع لاعب المنتخب الوطني للمصارعة، أمام بطل أمريكا أليس كولمان، في الدور الأول من منافسات بطولة العالم للكبار، المقامة حاليا في كرواتيا.

وتلقى مؤمن ربيع هزيمة كبيرة أمام اللاعب الأمريكي بنتيجة (2-10) عدم تكافؤ، في منافسات وزن 63 كجم.

وينتظر مؤمن ربيع لاعب منتخبنا الوطني، وصول اللاعب الأمريكي إلى المباراة النهائية، من أجل الحصول على فرصة جديدة للمنافسة على ميدالية برونزية في أدوار الترضية.

 

وتضم قائمة المنتخب كلا من:

أحمد محمود (68 كجم) - مصارعة حرة

مؤمن ربيع (63 كجم) - مصارعة رومانية

محمد علي جبر (97 كجم) - مصارعة رومانية

عبد اللطيف منيع (+130 كجم) - مصارعة رومانية

وخاض المنتخب الوطني استعدادات قوية للمشاركة في منافسات بطولة العالم، تضمنت معسكرات داخلية وخارجية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المصارعة مؤمن ربيع المنتخب الوطني للمصارعة بطولة العالم للكبار محمد علي جبر

مواد متعلقة

القصة الكاملة لأزمة عبد اللطيف منيع مع اتحاد المصارعة واستبعاده من بطولة العالم

المصارعة، أحمد محمود يسقط أمام بطل فرنسا في بطولة العالم

اتحاد المصارعة يعقد مؤتمرا صحفيا لتقديم جهاز المنتخب الجديد

المصارعة، 4 لاعبين في قائمة المنتخب ببطولة العالم للكبار

الأكثر قراءة

التوربينات توقفت والكهرباء قليلة، باحث يكشف استمرار تعنت إثيوبيا رغم خسائرها في سد النهضة

انخفاض سعر الفراخ اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

16 طعنة و103 غرز، تفاصيل التقرير الطبي للناجية من مذبحة نبروه بالدقهلية

رئيس سنغافورة: حريصون على تعزيز العلاقات مع مصر أكبر دولة بالشرق الأوسط

وسط مراسم رسمية، السيسي وقرينته يستقبلان رئيس سنغافورة وحرمه بقصر الاتحادية

مواعيد مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز

بدء القمة المصرية السنغافورية بقصر الاتحادية

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم السبت

طن النترات العادي يرتفع 2580 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

بزيادة 9 جنيهات في اللتر، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: لا يجوز إلقاء السلام من الرجال على النساء في هذه الحالة

دعاء العودة إلى المدارس، لا تبدأ يومك دون قراءته

تفسير حلم سماع الأذان في المنام وعلاقته بتحسن الأوضاع المادية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads