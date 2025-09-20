المصارع مؤمن ربيع يخسر أمام لاعب أمريكا ببطولة العالم للكبار

المصارعة، خسر مؤمن ربيع لاعب المنتخب الوطني للمصارعة، أمام بطل أمريكا أليس كولمان، في الدور الأول من منافسات بطولة العالم للكبار، المقامة حاليا في كرواتيا.

وتلقى مؤمن ربيع هزيمة كبيرة أمام اللاعب الأمريكي بنتيجة (2-10) عدم تكافؤ، في منافسات وزن 63 كجم.

وينتظر مؤمن ربيع لاعب منتخبنا الوطني، وصول اللاعب الأمريكي إلى المباراة النهائية، من أجل الحصول على فرصة جديدة للمنافسة على ميدالية برونزية في أدوار الترضية.

وتضم قائمة المنتخب كلا من:

أحمد محمود (68 كجم) - مصارعة حرة

مؤمن ربيع (63 كجم) - مصارعة رومانية

محمد علي جبر (97 كجم) - مصارعة رومانية

عبد اللطيف منيع (+130 كجم) - مصارعة رومانية

وخاض المنتخب الوطني استعدادات قوية للمشاركة في منافسات بطولة العالم، تضمنت معسكرات داخلية وخارجية.

