طلاق مكلف وتعويض قضية ينقذه، كم تبلغ ثروة أسطورة المصارعة هالك هوجان؟

تم كشف النقاب، عن ثروة، أسطورة المصارعة هالك هوجان، الذي توفي عن عمر يناهز 71 عامًا، صباح أمس الخميس، إثر تعرضه لسكتة قلبية داخل منزله بولاية فلوريدا.

ثروة ضخمة

على مدار مسيرته الطويلة التي امتدت لعقود، جمع هوجان ثروات ضخمة من خلال عقود المصارعة، وعائدات بيع المنتجات، والظهور التلفزيوني، والإعلانات، وعدة مشاريع تجارية خاصة.

وبحسب موقع Celebrity Net Worth، بلغت ثروته عند وفاته نحو 25 مليون دولار، وترك وراءه زوجته سكاي ديلي، وطفليه بروك ونيك.



هوجان كان قد حقق ثروة أكبر بكثير في ذروة مشواره، لكنها تراجعت لاحقًا بفعل طلاق مكلف، وقضايا قانونية متعددة، وإنفاقه المفرط.

إلا أن انتصاره الكبير في قضية انتهاك الخصوصية ضد موقع Gawker عام 2016، والتي نال فيها تعويضًا قدره 31 مليون دولار، ساعده في استعادة جزء من ثروته.

خارج الحلبة، أطلق عدة مشاريع من بينها مطاعم، وبرنامج تلفزيون واقعي بعنوان Hogan Knows Best، وخط إنتاج خاص يحمل اسمه.

وظل حاضرًا في عالم المصارعة من خلال الظهور في الفعاليات والعروض الترويجية حتى الأيام الأخيرة من حياته.

وُلد هالك هوجان في مدينة أوجستا بولاية جورجيا الأمريكية، وبدأ مشواره في المصارعة الحرة المحترفة سنة 1978، وأدخلته شعبيته في مجال المصارعة الحرة إلى عالم التمثيل والسينما، حيث ظهر لأول مرة في فيلم روكي 3 سنة 1982، وعدة أفلام أخرى منها "لا عوائق تمنع"، و"كوماندوز الضاحية"، و"بابا نويل ذو العضلات".

وهالك هوجان، واسمه الحقيقي تيري بوليا، صنع مجده في ثمانينيات القرن الماضي عندما أصبح الوجه الأبرز لاتحاد WWF، المعروف حاليًا باسم WWE، ليُصنّف لاحقًا كأحد أكثر الشخصيات شهرة في تاريخ المصارعة الاحترافية.



وانتقل بعدها إلى اتحاد WCW، وشارك في عدة أفلام وبرامج تلفزيونية، وترك بصمته في الثقافة الشعبية بفضل مظهره المميز المتمثل في العصابة التي يرتديها على رأسه وشاربه الكثيف وعباراته الشهيرة.

وحصد هالك هوجان العديد من الألباب في عالم المصارعة الحرة، ومنها لقب بطولة العالم 6 مرات.



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