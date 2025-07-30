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رياضة

6 ميداليات، حصاد منتخب المصارعة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس

منتخب المصارعة، فيتو
منتخب المصارعة، فيتو

المصارعة، حصد منتخب المصارعة 6 ميداليات متنوعة خلال مشاركته في منافسات النسخة الأولى من دورة الألعاب الأفريقية للمدارس، والمقامة حاليًا في الجزائر خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 5 أغسطس 2025.

وجاءت ميداليات المنتخب المصري بواقع 5 ميداليات ذهبية وميدالية فضية، بمشاركة خمسة لاعبين، تحت إشراف المدربين باسم متولي والخليل إبراهيم.

نتائج اللاعبين:

في المصارعة الرومانية، وليد محمد صلاح الدين (وزن 80 كجم)، الميدالية الذهبية، محمد صلاح (وزن 65 كجم)، الميدالية الذهبية، محمد ياسر أبو فراج (وزن 110 كجم)، الميدالية الفضية.

في المصارعة الحرة، ياسين حسني (وزن 80 كجم) الميدالية الذهبية، محمد ياسر أبو فرّاج (وزن 92 كجم) الميدالية الذهبية، أما في المصارعة النسائية، ملك علي محمد (وزن 73 كجم) الميدالية الذهبية.

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