الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تكريم لاعبي المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في البحيرة

تكريم الابطال للمصارعة
تكريم الابطال للمصارعة بالبحيرة

نظّمت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة برئاسة الدكتور علاء الجزار احتفالية بمركز الحرية للتنمية الشبابية بمدينة دمنهور، لتكريم لاعبي المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، عقب فوزهم بالمركز الأول وحصدهم كأس بطولة منطقة البحيرة للمصارعة.

حضور قيادات رياضية وتنفيذية بارزة

وقد شهدت الاحتفالية حضور قيادات رياضية وتنفيذية بارزة، عبّروا خلالها عن تقديرهم للأداء المشرف الذي قدمه اللاعبون، وما يعكسه من التزام وجهد متواصل، مؤكدين أن هذا الإنجاز هو خطوة واعدة نحو منصات التتويج المحلية والدولية.

واجهة مشرفة لمصر في مختلف المحافل

وتعكس هذه الجهود حرص القيادة السياسية على دعم الأبطال الواعدين وصقل مهاراتهم، ليكونوا واجهة مشرفة لمصر في مختلف المحافل، وذلك إيمانًا بدورهم المحوري في بناء مستقبل الرياضة المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بالبحيرة دمنهور مركز الحرية للتنمية الشبابية بمدينة دمنهور منطقة البحيرة للمصارعة كأس بطولة منطقة البحيرة للمصارعة

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

رفعت الملف لربنا، رسالة مؤثرة لمسن يشكو ظلم شقيقه أمام الحرم، والنشطاء: الأمر مرعب (فيديو)

تفاصيل مطاردة شباب لفتيات على طريق الواحات انتهت بحادث مروع

رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة اليوم

ارتفاع مفاجئ في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

تعرف على ضوابط زيادة الأجرة الشهرية لوحدات الإيجار القديم

أخبار مصر: جرائم تهز مصر "دهس وقتل أم لابنها ومحاولة خطف دكتورة وابنتها"، كمين إسرائيلي لـ محمد صلاح، حقيقة تأجيل الدراسة

تكليفات رئاسية مهمة لصالح الإذاعة والتلفزيون

خدمات

المزيد

3910 جنيهات لهذا العيار، سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس

بعد التراجع الأخير، تعرف على سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات الخميس

سعر الذهب اليوم، عيار 21 يسجل مستوى جديدا بنهاية التعاملات

غدا، آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بينها غزوة بواط، أهم الأحداث التاريخية في شهر ربيع الأول

تفسير حلم الخطوبة في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة قريبا

ما هي صلاة الزوال، وفضلها وعدد ركعاتها؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads