تكريم لاعبي المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في البحيرة

نظّمت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة برئاسة الدكتور علاء الجزار احتفالية بمركز الحرية للتنمية الشبابية بمدينة دمنهور، لتكريم لاعبي المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، عقب فوزهم بالمركز الأول وحصدهم كأس بطولة منطقة البحيرة للمصارعة.

حضور قيادات رياضية وتنفيذية بارزة

وقد شهدت الاحتفالية حضور قيادات رياضية وتنفيذية بارزة، عبّروا خلالها عن تقديرهم للأداء المشرف الذي قدمه اللاعبون، وما يعكسه من التزام وجهد متواصل، مؤكدين أن هذا الإنجاز هو خطوة واعدة نحو منصات التتويج المحلية والدولية.

واجهة مشرفة لمصر في مختلف المحافل

وتعكس هذه الجهود حرص القيادة السياسية على دعم الأبطال الواعدين وصقل مهاراتهم، ليكونوا واجهة مشرفة لمصر في مختلف المحافل، وذلك إيمانًا بدورهم المحوري في بناء مستقبل الرياضة المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.