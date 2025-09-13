السبت 13 سبتمبر 2025
المصارعة، أحمد محمود يسقط أمام بطل فرنسا في بطولة العالم

بطولة العالم للمصارعة،
بطولة العالم للمصارعة، فيتو

المصارعة، خسر أحمد محمود خالد لاعب المنتخب الوطني للمصارعة، أمام بطل فرنسا رحيم محمدوف بعدم التكافؤ (0-10)، في الدور الثاني من منافسات بطولة العالم، المقامة خلال الفترة من 13 وحتى 21 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكرواتية زغرب.

وينتظر أحمد محمود المصنف 28 عالميا، وصول بطل فرنسا للمباراة النهائية، من أجل المنافسة على ميدالية برونزية في دور الترضية.

وتضم قائمة المنتخب كلا من:

أحمد محمود (68 كجم) - مصارعة حرة

مؤمن ربيع (63 كجم) - مصارعة رومانية

محمد علي جبر (97 كجم) - مصارعة رومانية

عبد اللطيف منيع (+130 كجم) - مصارعة رومانية

وخاض المنتخب الوطني استعدادات قوية للمشاركة في منافسات بطولة العالم، تضمنت معسكرات داخلية وخارجية.

