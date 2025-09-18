القصة الكاملة لأزمة عبد اللطيف منيع مع اتحاد المصارعة واستبعاده من بطولة العالم

المصارعة، دخل عبد اللطيف منيع لاعب المنتخب الوطني للمصارعة في أزمة جديدة مع مسئولي اتحاد المصارعة، تزامنا مع انطلاق منافسات بطولة العالم المقامة حاليا في كراوتيا بمشاركة عدد كبير من المنتخبات.

غياب عن بطولة العالم

ويغيب عبد اللطيف منيع عن المشاركة مع منتخب مصر في منافسات بطولة العالم، رغم إدراج اسمه ضمن القائمة الرسمية، لأسباب مختلفة، أدت إلى تخلفه عن السفر الذي كان مقررا له يوم الثلاثاء الماضي.

اتهامات للاتحاد بالإهمال

وكشف مصدر مقرب من اللاعب، أن عبد اللطيف منيع لم يتمكن من السفر والمشاركة في بطولة العالم بسبب تعرضه لأزمة صحية ونقله إلى المستشفى، وتم تشخيص إصابته بالجفاف نتيجة محاولاته المستمرة لتنزيل وزنه حتى يتمكن من لعب بطولة العالم.

وأوضح المصدر، أن عبد اللطيف منيع لم يلقَ الاهتمام الفني المناسب من الاتحاد برئاسة سعيد صلاح، وأن ما حدث كان نتيجة أسلوب التعامل الخاطئ من الاتحاد مع اللاعب، وهو ما أسفر في النهاية عن تعرض اللاعب لأزمات صحية منعته من المشاركة في بطولة العالم.

التشكيك في نوايا اللاعب

وعلى الجانب الآخر، اتهم مسئولو اتحاد المصارعة اللاعب بالتهرب من المشاركة في بطولة العالم مع منتخب مصر، خاصة وأن عبد اللطيف منيع لاعب محترف ويعلم جيدا كيفية الحفاظ على وزنه قبل البطولات الكبرى والهامة، وأن زيادة وزنه بهذا الشكل قبل بطولة العالم يضع علامات استفهام حول نوايا اللاعب، وذلك حسب تصريحات مسئولي الاتحاد المصري.

مصدر داخل الاتحاد كشف أن عبد اللطيف منيع كان يخوض معسكرا تدريبيا في الصين، عاد منه منتصف شهر أغسطس الماضي، وتفاجأ الجميع بالزيادة الملحوظة في وزن اللاعب فور عودته، وهو ما كان له تأثير سلبي على جاهزيته للمشاركة في بطولة العالم.

وأوضح المصدر، أن اللاعب كانت لديه رغبة بعدم المشاركة في بطولة العالم، وأن الاتحاد حاول إنقاذ مشاركته بكل الطرق الممكنة دون جدوى، وأن ما يقال عن تورط الاتحاد في إبعاد عبد اللطيف عن المشاركة في بطولة العالم غير صحيح.

تطورات منتظرة

وعلمت "فيتو"، أن أزمة عبد اللطيف منيع مع اتحاد المصارعة لن تقف عند حد المشاركة في بطولة العالم المقامة حاليا بكرواتيا، وأن الساعات المقبلة قد تشهد مفاجآت تصل إلى إعلان اللاعب اعتزاله أو السفر خارج مصر من أجل البحث عن فرصة عمل مناسبة.

