الكرة الطائرة، موعد مباراة مصر والكاميرون في نهائي بطولة أفريقيا للشباب

الكرة الطائرة، يخوض المنتخب الوطني للكرة الطائرة شباب تحت 20 عاما، مواجهة قوية اليوم السبت، أمام منتخب الكاميرون في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والكاميرون في الـ4 عصرا، على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وكان منتخب مصر قد قدم أداء مميزا في نصف النهائي وحقق انتصارا مستحقا على كينيا بثلاثة أشواط نظيفة، ليضرب موعدا مع الكاميرون في نهائي البطولة القارية.

فيما تأهل منتخب الكاميرون بعد التفوق على منتخب أوغندا في الدور قبل النهائي بثلاثة أشواط دون رد.

وتأهل المنتخب المصري إلى المربع الذهبي بعد سلسلة من الانتصارات المميزة، حيث تغلب على رواندا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وسبق ذلك فوز مستحق على الجزائر بثلاثة أشواط نظيفة، إلى جانب التفوق على زيمبابوي في الافتتاح بنفس النتيجة، ثم الفوز المثير على أوغندا بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

ويرأس بعثة منتخب مصر الدكتور حمدي نور الدين، عضو مجلس الإدارة، ويضم الجهاز الفني، بيرسي أونكن مشرفا عامًا، أحمد سمير مديرًا فنيًا، محمد بخيت مدربًا عامًا، أحمد مدحت محللًا فنيًا، محمد يونس طبيبًا، سامح نور أخصائي تأهيل، ومحمد رمضان مديرًا إداريًا.



أما قائمة اللاعبين فتضم 12 لاعبًا، إبراهيم عادل، يوسف الرصاص، أحمد يوسف جبل، مازن شريف، محمد الدقاق، أحمد رضا، خالد الفقي، مالك نور، أحمد البحيري، حمزة ياسين، الحبيب إبراهيم، وحازم كمال.

وتشهد النسخة الحالية من البطولة مشاركة ثمانية منتخبات هي، مصر، كينيا، الكاميرون، المغرب، الجزائر، أوغندا، رواندا، وزيمبابوي، وسط منافسة قوية على اللقب.

