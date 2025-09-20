السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الكرة الطائرة، موعد مباراة مصر والكاميرون في نهائي بطولة أفريقيا للشباب

منتخب مصر للكرة الطائرة،
منتخب مصر للكرة الطائرة، فيتو

الكرة الطائرة، يخوض المنتخب الوطني للكرة الطائرة شباب تحت 20 عاما، مواجهة قوية اليوم السبت، أمام منتخب الكاميرون في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والكاميرون في الـ4 عصرا، على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وكان منتخب مصر قد قدم أداء مميزا في نصف النهائي وحقق انتصارا مستحقا على كينيا بثلاثة أشواط نظيفة، ليضرب موعدا مع الكاميرون في نهائي البطولة القارية.

فيما تأهل منتخب الكاميرون بعد التفوق على منتخب أوغندا في الدور قبل النهائي بثلاثة أشواط دون رد.

وتأهل المنتخب المصري إلى المربع الذهبي بعد سلسلة من الانتصارات المميزة، حيث تغلب على رواندا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وسبق ذلك فوز مستحق على الجزائر بثلاثة أشواط نظيفة، إلى جانب التفوق على زيمبابوي في الافتتاح بنفس النتيجة، ثم الفوز المثير على أوغندا بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

ويرأس بعثة منتخب مصر  الدكتور حمدي نور الدين، عضو مجلس الإدارة، ويضم الجهاز الفني، بيرسي أونكن مشرفا عامًا، أحمد سمير مديرًا فنيًا، محمد بخيت مدربًا عامًا، أحمد مدحت محللًا فنيًا، محمد يونس طبيبًا، سامح نور أخصائي تأهيل، ومحمد رمضان مديرًا إداريًا.


أما قائمة اللاعبين فتضم 12 لاعبًا، إبراهيم عادل، يوسف الرصاص، أحمد يوسف جبل، مازن شريف، محمد الدقاق، أحمد رضا، خالد الفقي، مالك نور، أحمد البحيري، حمزة ياسين، الحبيب إبراهيم، وحازم كمال.

وتشهد النسخة الحالية من البطولة مشاركة ثمانية منتخبات هي، مصر، كينيا، الكاميرون، المغرب، الجزائر، أوغندا، رواندا، وزيمبابوي، وسط منافسة قوية على اللقب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكرة الطائرة المنتخب الوطني للكرة الطائرة منتخب الكاميرون منتخب اوغندا الجزائر

مواد متعلقة

الكرة الطائرة، إيران تهزم الفلبين وتتأهل لثمن نهائي بطولة العالم

الكرة الطائرة، منتخب مصر يتراجع 5 مراكز في التصنيف العالمي

الكرة الطائرة، منتخب مصر يخسر أمام تونس ويودع بطولة العالم مبكرا

الكرة الطائرة، منتخب قطر يودع بطولة العالم بالفلبين

الأكثر قراءة

الطفل ياسين يصل إلى محكمة دمنهور بزي سبايدر مان، ووالدته: كنت أتمنى اصطحابه للمدرسة اليوم

بدء القمة المصرية السنغافورية بقصر الاتحادية

انخفاض سعر الفراخ اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

عودة فيشر تشعل مفاوضات تدريب الأهلي من جديد

مواعيد مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز

مراسم استقبال رسمية لرئيس سنغافورة في قصر الاتحادية

10 معلومات ترصد تطور العلاقات المصرية السنغافورية تزامنا مع مباحثات القاهرة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الفلفل 6 جنيهات وانخفاض كبير في الليمون وهذا موقف الطماطم

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم السبت

طن النترات العادي يرتفع 2580 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

بزيادة 9 جنيهات في اللتر، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح ودوري أبطال أوروبا قصة عشق لا تنتهي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: لا يجوز إلقاء السلام من الرجال على النساء في هذه الحالة

دعاء العودة إلى المدارس، لا تبدأ يومك دون قراءته

تفسير حلم سماع الأذان في المنام وعلاقته بتحسن الأوضاع المادية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads