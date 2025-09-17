الكرة الطائرة، منتخب قطر يودع بطولة العالم بالفلبين

الكرة الطائرة، أنهى منتخب قطر مشاركته في منافسات بطولة العالم للكرة الطائرة، المقامة حاليا في الفلبين وتستمر حتى يوم 21 سبتمبر الجاري بمشاركة 32 منتخبا.

وخاض المنتخب القطري 3 مباريات في دور المجموعات، خسر في مواجهتين أمام بولندا وهولندا، وفاز في مباراة وحيدة على منتخب رومانيا بنتيجة (3-1).

واحتل منتخب قطر المركز الثالث في ترتيب مجموعته، ليفقد فرصة التأهل للدور ثمن النهائي من بطولة العالم.

موعد مباراة مصر وتونس

يخوض المنتخب الوطني للكرة الطائرة رجال، بقيادة المدير الفني الإيطالي ماركو بونيتا، مواجهة قوية وحاسمة غدا الخميس أمام تونس، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة العالم، المقامة حاليا في الفلبين وتستمر حتى يوم 28 سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر أمام تونس في الثامنة والنصف صباحا بتوقيت القاهرة.

مشوار منتخب مصر في بطولة العالم

وخسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة أمام منتخب الفلبين بنتيجة (1-3)، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، لبطولة العالم.

وكان المنتخب الوطني قد حقق فوزا مستحقا أمام منتخب إيران بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت بينهما الأحد الماضي، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتراجع المنتخب الوطني للمركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى بـ 3 نقاط، حصل عليهم من الفوز في الجولة الأولى أمام إيران، والخسارة في الجولة الثانية أمام أصحاب الأرض منتخب الفلبين.

وجاء ترتيب مجموعة منتخب مصر كالتالي:

سيناريو وحيد يؤهل منتخب مصر لدور الـ16

ويمتلك المنتخب الوطني سيناريو وحيد من أجل التأهل للدور الرئيسي من بطولة العالم، حيث يتأهل أصحاب المركزين الأول الثاني من كل مجموعة فقط لدور الـ16.

ويأتي السيناريو الوحيد لمنتخب مصر من خلال الفوز على منتخب تونس في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، فيما ستطيح الخسارة بالفراعنة خارج البطولة رسميا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.