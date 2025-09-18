الكرة الطائرة، إيران تهزم الفلبين وتتأهل لثمن نهائي بطولة العالم

الكرة الطائرة، حسم منتخب إيران تذكرة التأهل لدور الـ16 من بطولة العالم للكرة الطائرة رجال، المقامة حاليا في الفلبين وتستمر حتى يوم 21 سبتمبر الجاري، بمشاركة 32 منتخبا.

ووصل منتخب إيران إلى الدور ثمن النهائي بعد تصدر ترتيب المجموعة الأولى، والفوز على أصحاب الأرض منتخب الفلبين في الجولة الثالثة من دور المجموعات بنتيجة (3-2).

وتأهل عن المجموعة الأولى منتخبي إيران وتونس، فيما ودع منتخبي مصر والفلبين منافسات بطولة العالم من الدور الأول.

منتخب مصر يودع بطولة العالم

وودع المنتخب الوطني للكرة الطائرة رجال، بقيادة المدير الفني الإيطالي ماركو بونيتا، منافسات بطولة العالم المقامة حاليا في الفلبين، بعد انتهاء مشاركته في دور المجموعات.

وخسر المنتخب الوطني اليوم الخميس أمام منتخب تونس بنتيجة (0-3) في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ليفشل في التأهل للدور ثمن النهائي.

مشوار منتخب مصر في بطولة العالم

وخاص المنتخب الوطني 3 مباريات في دور المجموعات، فاز في مباراة واحدة أمام إيران وخسر مواجهتين أمام الفلبين وتونس.

مباريات منتخب مصر

وخاض المنتخب الوطني 3 مباريات في دور المجموعات:

مصر × إيران - 14 سبتمبر | انتهت بفوز منتخب مصر

مصر × الفلبين - 16 سبتمبر | انتهت بخسارة منتخب مصر

مصر × تونس - 18 سبتمبر | انتهت بخسارة منتخب مصر

قائمة منتخب الكرة الطائرة

وضمت قائمة المنتخب المصري كلًّا من:

أشرف اللقاني - ياسين محمد - أحمد سعيد - أحمد ضياء - عبد الرحمن الحسيني - محمد عسران - أحمد عزب - سيف عابد - عبد الرحمن سعودي - حمادة عثمان - عبد الرحمن الشحات - زياد أسامة - محمد رضا - محمد رمضان.

وكان المنتخب الوطني خاض معسكرات تحضيرية للمشاركة في بطولة العالم، تضمنت مباريات ودية أمام منتخبات البحرين وتونس والجزائر وليبيا وقطر.

