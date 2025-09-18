الخميس 18 سبتمبر 2025
الكرة الطائرة، منتخب مصر يتراجع 5 مراكز في التصنيف العالمي

منتخب الكرة الطائرة،
منتخب الكرة الطائرة، فيتو

الكرة الطائرة، تراجع تصنيف المنتخب الوطني الأول للكرة الطائرة رجال 5 مراكز، ليحتل المركز الـ28، وذلك خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم، المقامة حاليا في الفلبين بمشاركة 32 منتخبا.

تراجع تصنيف منتخب مصر
تراجع تصنيف منتخب مصر

وتراجع تصنيف المنتخب الوطني بعد الخسارة في مباراتين أمام منتخبي تونس والفلبين في دور المجموعات، والفشل في التأهل للدور ثمن النهائي.

تقدم منتخب تونس في التصنيف العالمي
تقدم منتخب تونس في التصنيف العالمي

وعربيا أيضا، حقق منتخب تونس قفزة كبيرة في التصنيف العالمي لـ10 مراكز دفعة واحدة، ليحتل المركز الـ33، ويظل منتخب قطر الأفضل عربيا في المركز الـ21.

مشوار منتخب مصر في بطولة العالم

وودع المنتخب الوطني للكرة الطائرة رجال، بقيادة المدير الفني الإيطالي ماركو بونيتا، منافسات بطولة العالم المقامة حاليا في الفلبين، بعد انتهاء مشاركته في دور المجموعات.

وخسر المنتخب الوطني اليوم الخميس أمام منتخب تونس بنتيجة (0-3) في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ليفشل في التأهل للدور ثمن النهائي.

وخاص المنتخب الوطني 3 مباريات في دور المجموعات، فاز في مباراة واحدة أمام إيران وخسر مواجهتين أمام الفلبين وتونس.

وفي المقابل نجح منتخب تونس في التأهل للدور ثمن النهائي، بعد أن حقق الفوز في مواجهتين بدور المجموعات أمام الفلبين ومصر، وخسر مواجهة وحيدة أمام إيران.

مباريات منتخب مصر

وخاض المنتخب الوطني 3 مباريات في دور المجموعات، جاءت نتائجها كالتالي:

مصر (3) - (1) إيران

مصر (1) - (3) الفلبين

مصر (0) - (3) تونس

