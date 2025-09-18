الكرة الطائرة، منتخب مصر يخسر أمام تونس ويودع بطولة العالم مبكرا

الكرة الطائرة، ودع المنتخب الوطني للكرة الطائرة رجال، بقيادة المدير الفني الإيطالي ماركو بونيتا، منافسات بطولة العالم المقامة حاليا في الفلبين، بعد انتهاء مشاركته في دور المجموعات.

وخسر المنتخب الوطني اليوم الخميس أمام منتخب تونس بنتيجة (0-3) في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ليفشل في التأهل للدور ثمن النهائي.

مشوار منتخب مصر في بطولة العالم

وخاص المنتخب الوطني 3 مباريات في دور المجموعات، فاز في مباراة واحدة أمام إيران وخسر مواجهتين أمام الفلبين وتونس.

وفي المقابل نجح منتخب تونس في التأهل للدور ثمن النهائي، بعد أن حقق الفوز في مواجهتين بدور المجموعات أمام الفلبين ومصر، وخسر مواجهة وحيدة أمام إيران.

مصر تصدم إيران

وعلق الاتحاد الدولي للكرة الطائرة على فوز منتخب مصر أمام إيران في الجولة الأولى من بطولة العالم.

وقال الاتحاد الدولي عبر الحسابات الرسمية: “مصر تصدم إيران.. عاد الفراعنة إلى الساحة”.

مباريات منتخب مصر

ومن المقرر خوض المنتخب الوطني 3 مباريات في دور المجموعات، موعدها كالتالي:

مصر × إيران - 14 سبتمبر | انتهت بفوز منتخب مصر

مصر × الفلبين - 16 سبتمبر | انتهت بخسارة منتخب مصر

مصر × تونس - 18 سبتمبر | انتهت بخسارة منتخب مصر

قائمة منتخب الكرة الطائرة

وضمت قائمة المنتخب المصري كلًّا من:-

أشرف اللقاني - ياسين محمد - أحمد سعيد - أحمد ضياء - عبد الرحمن الحسيني - محمد عسران - أحمد عزب - سيف عابد - عبد الرحمن سعودي - حمادة عثمان - عبد الرحمن الشحات - زياد أسامة - محمد رضا - محمد رمضان.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى رفقة منتخبات، الفلبين وتونس وإيران.

وكان المنتخب الوطني خاض معسكرات تحضيرية للمشاركة في بطولة العالم، تضمنت مباريات ودية أمام منتخبات البحرين وتونس والجزائر وليبيا وقطر.

