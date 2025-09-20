إصابة 9 ركاب في انقلاب ميكروباص بالفيوم

أصيب 9 من ركاب سيارة أجرة بالفيوم، بإصابات متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب ميكروباص على طريق يوسف الصديق، ما تسبب في توقف حركة المرور على الطريق، وتم نقل المصابين الي مستشفى أبشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم.

حادث علي طريق يوسف الصديق

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة على طريق يوسف الصديق، ووجود عدد من المصابين، بإصابات متعددة، فانتقلت قوات الشرطة، ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان البلاغ، وتبينّ إصابة 9 أشخاص بإصابات متعددة، كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى أبشواي المركزي لتقديم العلاج اللازم لهم، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور على جانبي الطريق.

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة يوسف الصديق، وأحيل إلى النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

