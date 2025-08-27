رسوم ترامب الإضافية على الهند تدخل حيز التنفيذ

يدخل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم تجارية إضافية على الهند حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء، حيث ستصل نسبة الرسوم إلى 50% بعد زيادتها بنسبة 25% بقرار ترامب.



ويتضمن القرار إعفاءات من الرسوم للشحنات الإنسانية والبضائع التي قد تم إرسالها في وقت سابق وهي في طريقها الآن، وكذلك بعض البضائع التي يتم تبادلها في إطار البرامج المشتركة.

وأعلنت الولايات المتحدة فرض الرسوم الإضافية على الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي، وكذلك بعد فشل المفاوضات حول صفقة تجارية بين واشنطن ونيودلهي.

ورفضت الهند الإجراءات الأمريكية واصفة إياها بأنها "غير مبررة"، وأكدت استعدادها لمواصلة الحوار مع واشنطن من أجل إيجاد حل الوسط.

وأفادت وسائل إعلام هندية بأن مكتب رئيس الوزراء ناريندرا مودي أجرى مشاورات عشية دخول الرسوم حيز التنفيذ لبحث الخيارات المتاحة لدعم بعض القطاعات من الاقتصاد الهندي التي قد تتأثر بالرسوم وتقديم الضمانات الحكومية للشركات.

ويتوقع الخبراء تراجع التجارة بين الولايات المتحدة، حيث قد تتقلص توريدات السلع الهندية إلى السوق الأمريكية بنسبة ما بين 20 و30% اعتبارًا من سبتمبر المقبل.

وهناك توقعات أيضًا بانخفاض نمو الاقتصاد الهندي بنحو 0.8% في 2025 و2026 في حال بقاء الرسوم عند نسبة الـ 50%.

ويشار إلى أن القطاعات التي تواجه أكبر المخاطر هي صناعات النسيج والأغذية والمجوهرات.

ولا تزال الهند أكبر مشتر للنفط الروسي، حيث يشير المحللون إلى أن توريدات النفط الروسي بلغت في يونيو الماضي أعلى مستواها منذ 11 شهرًا.

