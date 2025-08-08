أول تحرك من الهند ردا على رسوم ترامب الجمركية

أفادت وكالة «رويترز»، مساء اليوم الجمعة، بأن الهند أوقفت خطط شراء أسلحة أمريكية بعد رسوم ترامب الجمركية.

ترامب بفرض رسوما جمركية علي الهند

ويوم الأربعاء، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا يقضي بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع المستوردة من الهند، متهمًا نيودلهي بشراء النفط الروسي بشكل مباشر أو غير مباشر، في مخالفة للقيود الغربية المفروضة على موسكو منذ غزو أوكرانيا عام 2022.

وورد في بيان البيت الأبيض الصادر: "إن حكومة الهند تقوم حاليًا باستيراد النفط من الاتحاد الروسي بشكل مباشر أو غير مباشر". وأضاف البيان: "وبما يتوافق مع القوانين المعمول بها، ستُفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع المستوردة من الهند إلى الإقليم الجمركي للولايات المتحدة".

ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم

جاء القرار في ظل استمرار الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، في استيراد كميات كبيرة من النفط الخام الروسي، الذي يُباع بسعر مخفض، مما وفر لها مزايا اقتصادية كبيرة. وتستورد الهند حاليًا نحو 1.75 مليون برميل يوميًا من روسيا، أي نحو 35% من إجمالي وارداتها النفطية، مقارنة بأقل من 2% قبل الحرب في أوكرانيا.

وأشار ترامب إلى أن الرسوم الجديدة ستُطبق على نطاق واسع، محذرًا من أن "الدول التي تشتري النفط أو السلع من روسيا قد تواجه تداعيات اقتصادية، بما في ذلك عقوبات مستقبلية، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا".

