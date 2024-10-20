الأحد 20 أكتوبر 2024
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الهندوس يثيرون الرعب في أمريكا، تحويل بحيرة نيوجيرسي إلى نهر لحرق جثث الموتى (فيديو)

مئات الهندوس يتجمعون
مئات الهندوس يتجمعون عند بحيرة في نيوجيرسي، فيتو

 تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، يظهر تجمع مئات الهنود عند بحيرة ولاية نيوجيرسي الأمريكية، التي حولوها لبحيرة خاصة بهم يؤدون فيها طقوسهم الهندوسية، من الاستحمام في البحيرة وتقديم القرابين لآلهتهم، كما يحدث في نهر الجانج المقدس لديهم في الهند.

 

تجمع مئات الهندوس عند بحيرة نيوجيرسي يثير الرعب

وتجمع المئات من الهندوس، وقيامهم بتلويث البحيرة بالاستحمام فيها وبسكب أنواع من الزيوت في البحيرة وإطلاق البخور، وتقديم القرابين لآلهتهم، أصابت العديد من سكان نيوجيرسي بالصدمة والذعر، خوفًا من أن يقوم الهندوس بحرق جثث موتاهم وإلقائها في البحيرة.

طقوس الهندوس عند بحيرة نيوجيرسي، فيتو
طقوس الهندوس عند بحيرة نيوجيرسي، فيتو


تحويل البحيرة في نيوجيرسي لنهر مقدس لدى الهندوس حالة من الذعر، ووصف  العديد من سكان الولاية الأمريكية تجمهر الهندوس وتأدية طقوسهم عند البحيرة، بأنها "كارثة بيئية وتلوث". 

وعبر أحد سكان الولاية عن صدمته فقال: "لا أستطيع تحمل الرائحة"
فيما عبر آخر عن مخاوفه قائلا: "إنهم يحرقون الموتى ويلقون برمادهم في النهر"


وانتقد أحد السكان ما يحدث عند البحيرة قائلا: "هذه نهاية استقبال اللاجئين"

 

جثث نهر الجانج كارثة بيئية تلوح في الأفق

أما البلوجر السعودي المشهور إياد الحمود فعلق قائلا: "مع زيادة هجرة الهنود لكندا والولايات المتحدة تجمع المئات منهم عند بحيرة في ولاية نيوجيرسي الأمريكية وبدأوا بطقوسهم الهندوسية وذلك بالاستحمام وتقديم القرابين لآلهتهم كما يفعلون في نهر الغانج بالهند.. أبدى بعض الأمريكيين مخاوف من تلوث مياههم بسبب هذه الطقوس."

جدير بالذكر أن الهندوس حولوا نهر الجانج المقدس لديهم إلى "كارثة صحية وبيئية" تلوح في الأفق، حيث تتكدس الجثث غير المحروقة على ضفتيه، حتى أن أحدى الإعلاميات الهنديات ذكرت أن نهر الجانج تحول إلى مكان لجثث الموتى، ما يهدد بأزمة بيئية في النهر، الذي يمثل مصدرًا لمياه الري في الهند.

تجمع الهندوس عند بحيرة نيوجيرسي، فيتو
تجمع الهندوس عند بحيرة نيوجيرسي، فيتو


ويعتبر الهندوس نعر الجانج مكانًا لطقوس الجنائز وإحراق الجثث عند الهندوس، ومع ارتفاع تكاليف حرق الجثث أصبح البعض يتركها بدون حرق عند ضفاف النهر المقدس لديهم، والذي يعتبر من أكثر الأنهار تلوثًا في العالم.

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مقطع فيديو صادم الهندوس طقوس الهندوس ولاية نيوجيرسي الأمريكية نهر الجانج المقدس نهر الجانج

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