الوادي الجديد يطلق المشروع القومي للموهبة الحركية لاكتشاف الأبطال

أعلن محمد فكري يونس، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، بدء تنفيذ المشروع القومي للموهبة الحركية للبنين والبنات في الوادي الجديد، موجّهًا الدعوة للأسر الراغبة في صناعة جيل من الأبطال الصغار عبر برامج التدريب المنتظمة التي يشرف عليها مختصون في الأداء الرياضي.



مواعيد وأماكن التدريب

أوضح يونس، أن التدريب يجري خلال أكتوبر 2025 للصغار عمر 7 سنوات (مواليد 2018–2019)، بواقع 3 أيام أسبوعيًا بما يعادل 12 وحدة تدريبية شهريًا، داخل الصالة المغطاة ومركز التنمية الشبابية بمدينة الخارجة، ويستهدف المشروع تأسيس البنين والبنات بدنيًا ومهاريًا عبر برنامج تدريب متدرج يتناسب مع المرحلة السنية؛ تمهيدًا لتوجيه المتميزين إلى مسارات رياضية أكثر تخصصًا داخل منظومة الوزارة في الوادي الجديد.



مزايا المشروع للمشاركين

قال مدير الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إن المشروع يشمل حزمة مزايا مجانية تشمل زيًا وملابس رياضية، ورعاية طبية ونفسية متخصصة، ومدربين معتمدين، إلى جانب مهرجانات ومسابقات تشجّع على الاستمرار، مع جوائز لتحفيز الأطفال على الالتزام بخطط التدريب، ويُسهم ذلك في تعزيز الانتماء للرياضة منذ الصغر وفق تصور الشباب والرياضة لخلق قاعدة عريضة من المواهب في الوادي الجديد.



الاشتراك والمستندات المطلوبة

أكد يونس، أنه جرى تحديد قيمة الاشتراك الشهري بـ 114 جنيهًا، ويُشترط تقديم ملف يضم: “أصل شهادة الميلاد، وصورة بطاقة ولي الأمر، وإقرار ولي الأمر، واستمارتي بيانات الأسرة والإقرار”، وللاستعلام والتسجيل الاتصال على الأرقام التالية:

01026925651 – 01101066954 – 01210332919 – 01228653443.

