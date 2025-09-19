الوادي الجديد ينفذ مشروع "لياقة المصريين" للفتاة والمرأة بمراكز الشباب

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد مشروع "لياقة المصريين" للفتاة والمرأة في مركزي الخارجة والداخلة عبر مراكز الشباب في مركزي الخارجة والداخلة؛ تعزيزًا للياقة البدنية لدى الفتاة والمرأة، وتوسيعًا لقاعدة الممارسة داخل المجتمع المحلي، تحت إشراف مدربات متخصصات، بما يضمن تدريبًا آمنًا ومناسبًا للفئات المستهدفة، ويعزز حضور مراكز الشباب كحاضنة للنشاط الرياضي النسائي في الوادي الجديد.

تفاصيل البرنامج والأنشطة

وأوضح محمد فكري يونس، مدير الشباب والرياضة بـالوادي الجديد، في بيان له، اليوم الجمعة، أنّ المشروع يجري تنفيذه وفق برنامج تدريبي متكامل للنساء من عمر 18 عامًا فأكثر، داخل مركزي شباب "الزهور" بـالخارجة و"الفتح" بـالداخلة، ويشمل البرنامج باقة واسعة من الألعاب والفعاليات، منها العروض الرياضية، وكرة اليد، وكرة الطائرة، والكاراتيه، وتنس الطاولة، إضافة إلى برامج اللياقة البدنية والتخسيس، بما يلبّي احتياجات الفتاة والمرأة في المحافظة ويرسخ ثقافة المداومة على الرياضة داخل مراكز الشباب.

مواعيد التنفيذ والفئات المستهدفة

أكد فكري، أنه جرى تحديد مواعيد ثابتة للتدريبات يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، على أن تكون الأولوية لسيدات وفتيات الوادي الجديد الراغبات في تحسين اللياقة البدنية، وبخاصة من 18 عامًا فأكثر، ويسمح البرنامج بانضمام مزيد من المشاركات وفق الطاقة الاستيعابية لكل مركز، بما يدعم تواجد الفتاة والمرأة بصورة منتظمة داخل مراكز الشباب ويعزز نتائج البرنامج على مستوى اللياقة البدنية.

إشراف فني ومدربات متخصصات

لفت فكري، إلى أنه اعتمدت المديرية على كوادر نسائية مؤهلة للإشراف على وحدات التدريب، لضمان مواءمة الجرعات التدريبية مع الحالة الصحية للمشاركات، وتقليل مخاطر الإصابات، ورفع كفاءة اللياقة البدنية عبر أساليب علمية، كما أنّ تواجد المدربات داخل مراكز الشباب يسهم في تهيئة بيئة آمنة ومريحة للفتاة والمرأة، ويعزز الثقة في البرامج الرياضية المطروحة في الوادي الجديد.

دعم حكومي وتنوع في البرامج.

ويأتي المشروع ضمن توجه الدولة، ممثلًا في وزارة الشباب والرياضة، للاهتمام بالرياضة النسائية وتقديم برامج متنوعة تعزّز مشاركة الفتاة والمرأة، ودمجهن في أنشطة مجتمعية مستدامة، ويعتمد هذا التوجه على تعظيم دور مراكز الشباب، وتوفير مساحات آمنة ومجهزة فنيًا وإداريًا، بما يضمن نتائج ملموسة على صعيد اللياقة البدنية وجودة الحياة في الوادي الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.