من الرياضة إلى تخفيض الأسعار، الداخلة بالوادي الجديد تُطلق حزمة خدمات للمواطنين

أطلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، حزمة تحركات متزامنة شملت الرياضة، ورفع النظافة، وتوفير سلع بأسعار مخفضة عبر سوق اليوم الواحد، مع أعمال تمهيد للطرق وتجهيزات مدرسية في قرى موط وأسمنت والعوينة والجديدة، بما يعزز جودة الحياة اليومية ويُرسخ خدمة المواطن في قلب الأولويات.

قال الدكتور ياسر محمود، رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد، في بيان له، اليوم الجمعة، إن المركز شهد تنفيذ حزمة أنشطة وخدمات مختلفة تضمنت تنفيذ ماراثون رياضي بمدينة موط من مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد بالشراكة مع إدارة شباب الداخلة وتضمّن ماراثون مشي ومهرجان ألعاب تحت شعار "الرياضة أساس.. لكل الناس". ويأتي التحرك متسقًا مع التوجّه الوطني الذي رسّخ "الرياضة للجميع.. أسلوب حياة" عبر فعاليات جماهيرية متزامنة بمحافظات الجمهورية.

نظافة مكثفة وصون المشهد الحضري

وقال رئيس مركز الداخلة، إنه قد واصلت فرق الوحدة المحلية حملات النظافة المكثفة بأحياء مدينة موط، فجرى رفع الأتربة والمخلفات والتراكمات ونقلها إلى المواقع المخصصة، بما يحافظ على بيئة آمنة وصحية.

وأكد ياسر، أن هذه الجهود تُنفَّذ ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءة الشوارع والأحياء في الداخلة، والحفاظ على موط في أبهى صورة، بما يحقق رضا المواطنين ويعزز جودة الحياة.

سلع مخفضة وسوق اليوم الواحد

ولفت رئيس مركز الداخلة، إلى طرح خضروات وفاكهة ودواجن وأسماكًا طازجة بمنفذ حي الجناين بمدينة موط بأسعار تقل عن نظيرتها في الأسواق الخارجية، مع رقابة يومية لضمان انتظام العمل، كما جرى تنظيم سوق اليوم الواحد في موط بالسوق الحضاري بجوار موقف القرى "الخط الغربي"، حيث أُتيحت السلع الأساسية والمنتجات اليدوية والتموينية ومنتجات القرى بأسعار تنافسية تُخفف الأعباء عن الأسر وتدعم المنتج المحلي، وتواكب هذه الخطوة مبادرات موازية لتثبيت الأسعار وتوسيع المعروض في الداخلة.

أسمنت والعوينة والجديدة: دعم مباشر للمواطن

أضاف رئيس مركز الداخلة، أنه في قرى أسمنت، واصلت الوحدة المحلية تنفيذ سوق اليوم الواحد لتوفير السلع الغذائية والتموينية والخضر والفاكهة ومنتجات القرية بأسعار مناسبة لكل الفئات، دعمًا للأمن الغذائي في الداخلة، وفي قرية العوينة، نُفّذت حملة نظافة داخل وخارج مدرسة العوينة الإعدادية، مع رش الملعب وأرض الطابور لتسويتهما تمهيدًا للعام الدراسي الجديد، بما يضمن بيئة مدرسية لائقة.

أما قرية الجديدة، فجرت تسوية وتمهيد وردم الحفر بشوارع القرية لتيسير الحركة، إضافة إلى تسوية وتمهيد ملعب مدرسة الجديدة الابتدائية استعدادًا للدراسة، في إطار حضور ميداني منتظم للوحدة المحلية.

خطة متكاملة للوحدة المحلية

أوضحت الوحدة المحلية أن التحركات الراهنة— من الرياضة الجماهيرية في موط، وحملات النظافة، وتوسيع مظلة سوق اليوم الواحد— تتضافر ضمن خطة تنموية محلية تُنفَّذ بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وتركّز على الاستجابة السريعة ورفع كفاءة الخدمات، وترسيخ ثقة المواطن في قدرة الإدارة المحلية بالـداخلة على تحسين التفاصيل اليومية للخدمة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.