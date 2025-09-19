احتفالية لدمج وتنمية مهارات أطفال ذوي الهمم بالوادي الجديد (صور)

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، احتفاليتين للأطفال ذوي الهمم والقدرات الخاصة بمركزي الخارجة والداخلة نظمها مكتب "قادرون باختلاف" ومركز التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي، تحت شعار "Welcome Back to School"، وذلك بمركز التنمية الشبابية بمدينة "موط" بمركز الداخلة ومركز الخارجة.



الاحتفالية استهدفت دمج وتنمية مهارات الأطفال من ذوي الهمم عبر أنشطة تفاعلية ومسابقات تعليمية وترفيهية، شارك فيها الأطفال بحماس كبير، وسط حضور لافت لأولياء الأمور والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

أهداف الاحتفالية ورسالتها

وأوضح محمد فكري، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، في بيان له، اليوم الجمعة، أن الهدف الأساسي من الفعالية هو نشر ثقافة الدمج والتقبل، مع توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال تساعدهم على التعبير عن أنفسهم وتنمية قدراتهم بطرق مبتكرة.

وأشار فكري إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بذوي الهمم من خلال المبادرات المجتمعية التي تسعى إلى تحقيق مبدأ المساواة وإتاحة الفرص المتكافئة أمام الجميع.

أنشطة متنوعة للأطفال وأولياء الأمور

قال فكري، إنه قد تنوعت الفعاليات بين ورش فنية ورياضية مخصصة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة المنتظمين بالمركز، بجانب ندوة إرشاد أسري لأولياء الأمور هدفت إلى رفع الوعي بكيفية دعم أبنائهم نفسيًا ومجتمعيًا، كما جرى تنظيم مسابقات تعليمية وترفيهية تفاعلية لتعزيز روح التعاون بين الأطفال، وتأكيد أهمية المشاركة الفعّالة في المجتمع.

تفاعل إيجابي وسعادة بالمشاركة

أكد فكري، أنه قد شهدت الاحتفالية إقبالًا واسعًا من الأطفال وأولياء أمورهم الذين أعربوا عن سعادتهم بالمشاركة، مؤكدين أهمية مثل هذه المبادرات في دعم أبنائهم وتنمية ثقتهم بأنفسهم.

وقالت الدكتورة صفاء عبد الحفيظ، مدير مكتب "قادرون باختلاف" بالمحافظة،، إن الاحتفالية جاءت لتؤكد على حق الأطفال من ذوي الهمم في الحصول على فرص متساوية في التعليم والأنشطة، مشيرة إلى أن المكتب يعمل بشكل متواصل على تنظيم فعاليات وبرامج دمج على مدار العام.

دعم رسمي وشعبي

لفت مدير الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أنه قد حظيت الفعالية برعاية مباشرة من وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الوادي الجديد، ما يعكس اهتمام الدولة المتزايد بذوي الهمم، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من المجتمع، كما شهدت الاحتفالية حضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، في إشارة واضحة إلى الدعم المجتمعي لهذه الفئة.

