ضبط سلع فاسدة ومخالفات في حملة مكبرة بأسواق الوادي الجديد

 شنت محافظة الوادي الجديد، حملة مكبرة مشتركة على أسواق مركز الخارجة بالتعاون بين رئاسة مركز الخارجة ومديريات التموين والطب البيطري ومباحث التموين. 


أكد المهندس جهاد المتولي، رئيس مركز ومدينة الخارجة، في بيان له، اليوم الجمعة، أن الحملة كانت مكبرة على أسواق المدينة لضمان جودة السلع ومنع الاحتكار والتلاعب بالدعم المخصص للمواطنين.
وقال جهاد، إنه قد شارك في الحملة أقسام الرقابة والمتابعة والإشغالات، بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري، واستهدفت الحملة المخابز البلدية، والأسواق، ومحال البقالة، والعطارة، ومستحضرات التجميل.

أوضح رئيس مركز الخارجة، أن الحملة أسفرت عن ضبط 14 مخالفة تموينية، تضمنت 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و9 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، كما جرى تحريز والتحفظ على  بعض السلع التموينية منتهية الصلاحية لعرضها على الجهات المختصة، وتحرير إنذارات لبعض المحلات المنتهية التراخيص. 


لفت جهاد، إلى أن هذه الحملات إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرض المحاضر على النيابة العامة.

