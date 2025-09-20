موقف صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الخامسة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتصدر إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل إنطلاق منافسات الجولة الخامسة من البريميرليج.

ويتواجد محمد صلاح نجم ليفربول في المركز الثالث برصيد هدفين، خلف أنطوان سيمنيو لاعب بورنموث وفيكتور جيوكيرس لاعب آرسنال ولكل منهما هدفين.

وتشهد الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز التي تنطلق اليوم السبت مباريات من العيار الثقيل بداية من ديربي الميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون، ولقاء مانشستر يونايتد ضد تشيلسي، وختامًا بقمة آرسنال ضد مانشستر سيتي.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة الخامسة كالتالي:

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الخامسة

1- إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 5 أهداف

2- أنطوان سيمنيو بورنموث 3 أهداف

2- فيكتور جيوكيرس آرسنال 3 أهداف

3- محمد صلاح ليفربول هدفان

3- جواو بيدرو تشيلسي هدفان

3- جايدون أنتوني بيرنلي هدفان

3- هوجو ايكتيكي ليفربول هدفان

3- إنزو فيرنانديز تشيلسي هدفان

3- ريتشارليسون توتنهام هدفان

3- إسماعيلا سار كريستال بالاس هدفان

3- كريس وود نوتينجهام فورست هدفان

3- برينان جونسون توتنهام هدفان

3- إليمان ندياي إيفرتون هدفان

3- لوكاس باكيتا وست هام هدفان

3- ويلسون إيزيدور سندرلاند هدفان

3-إيجور تياجو برينتفورد هدفان

3- مويسيس كايسيدو تشيلسي هدفان

3- مارتن زوبيميندي آرسنال هدفان

3- يوريان تيمبر آرسنال هدفان



مواعيد مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي

السبت 20 سبتمبر 2025

ليفربول ضد إيفرتون - 2:30 مساء - إستاد أنفيلد

بيرنلي ضد نوتينجهام فورست - 5 مساء - إستاد تيرف مور

برايتون ضد توتنهام - 5 مساء - إستاد أميكس ستاديوم

وست هام ضد كريستال بالاس - 5 مساء - إستاد لندن الأولمبي

وولفرهامبتون ضد ليدز - 5 مساء - إستاد مولينيو

مانشستر يونايتد ضد تشيلسي - 7:30 مساء - إستاد أولد ترافورد

فولهام ضد برينتفورد - 10 مساء - إستاد كرافن كوتيج

الأحد 21 سبتمبر 2025

سندرلاند ضد أستون فيلا - 4 مساء - إستاد أوف لايت

بورنموث ضد نيوكاسل يونايتد - 4 مساء - إستاد فيتاليتي

آرسنال ضد مانشستر سيتي - 6 مساء - إستاد الإمارات

