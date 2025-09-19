خلصت فيك كل الكلام، تعليق مذهل من جوارديولا عن أرقام هالاند القياسية

دوري أبطال أوروبا، أعرب بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن احترامه للكرة الإيطالية بعد الفوز على ضيفه نابولي (2-0)، مساء الخميس، ضمن الجولة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الإسباني، في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "كانت بداية مثالية في دوري الأبطال.. لعبنا الكثير من الدقائق أمام فريق يلعب بعشرة لاعبين، لكن لا تنسوا أن الفرق الإيطالية مذهلة دفاعيًّا.. واجهتها مرات عديدة في دوري الأبطال، وأُعجبت دائما بصلابتها وتركيزها.. أكن لهم احترامًا كبيرًا".

وواصل: "أنا سعيد جدًّا، لقد كان أسبوعًا صعبًا بعد ديربي مانشستر ثم مواجهة نابولي.. والآن أمامنا اختبار صعب للغاية يوم الأحد أمام آرسنال، لكننا سندخل المباراة ونحن نشعر بإيجابية كبيرة".



وعن أرقام نجمه النرويجي إيرلينج هالاند القياسية، علَّق جوارديولا بابتسامة: "نفدت مني الكلمات لوصفه".

هالاند يدخل التاريخ

ووفق شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أصبح هالاند أسرع لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يصل إلى 50 هدفًا، وذلك في مباراته الـ49 بالمسابقة، متفوقًا على المهاجم الهولندي السابق، رود فان نيستلروي، الذي وصل إلى الرقم نفسه في 62 مباراة.

فيما احتاج الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى 66 مواجهة لتحقيق الرقم نفسه.

