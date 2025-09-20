ديربي الميرسيسايد وقمة آرسنال والسيتي، مواعيد مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، تشهد الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مباريات من العيار الثقيل بداية من ديربي الميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون، ولقاء مانشستر يونايتد ضد تشيلسي، وختامًا بقمة آرسنال ضد مانشستر سيتي.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي

السبت 20 سبتمبر 2025

ليفربول ضد إيفرتون - 2:30 مساء - إستاد أنفيلد

بيرنلي ضد نوتينجهام فورست - 5 مساء - إستاد تيرف مور

برايتون ضد توتنهام - 5 مساء - إستاد أميكس ستاديوم

وست هام ضد كريستال بالاس - 5 مساء - إستاد لندن الأولمبي

وولفرهامبتون ضد ليدز - 5 مساء - إستاد مولينيو

مانشستر يونايتد ضد تشيلسي - 7:30 مساء - إستاد أولد ترافورد

فولهام ضد برينتفورد - 10 مساء - إستاد كرافن كوتيج

الأحد 21 سبتمبر 2025

سندرلاند ضد أستون فيلا - 4 مساء - إستاد أوف لايت

بورنموث ضد نيوكاسل يونايتد - 4 مساء - إستاد فيتاليتي

آرسنال ضد مانشستر سيتي - 6 مساء - إستاد الإمارات

