ليفربول وإيفرتون في ديربي الميرسيسايد ولقاء ناري بين مان يونايتد وتشيلسي

الدوري الإنجليزي، يستضيف ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، نظيره إيفرتون في ديربي الميرسيسايد ظهر اليوم السبت في تمام الساعة الثانية والنصف، في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يدخل ليفربول حامل اللقب موقعة اليوم بالعلامة الكاملة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعدما حقق 4 انتصارات، متربعًا على عرش الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة.



ويتواجد إيفرتون في المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 7 نقاط من فوزين وخسارة وتعادل.

كما تشهد الجولة الخامسة اليوم السبت إقامة 5 مباريات أخرى في توقيت واحد عند الخامسة مساءً، حيث يلتقى وست هام يونايتد مع كريستال بالاس على استاد لندن الأولمبي، وولفرهامبتون نظيره ليدز يونايتد على ملعب مولينيو، وبورنموث ضد نيوكاسل يونايتد فى ملعب فيتاليتي، وبرايتون مع توتنهام هوتسبر على ملعب أميكس، وبيرنلى مع نوتنجهام فورست على ملعب تيرف مور.

كما يلتقي اليوم السبت مانشستر يونايتد ضد تشيلسي في السابعة والنصف مساءً على ملعب أولد ترافورد.



فيما يستضيف فولهام فريق برينتفورد في العاشرة مساءً على ملعب كرافن كوتيج في ختام اليوم الأول للجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول قمة جدول الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم السبت في افتتاح البريميرليج.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

1- ليفربول 12 نقطة

2- آرسنال 9 نقاط

3- توتنهام هوتسبير 9 نقاط

4- بورنموث 9 نقاط

5- تشيلسي 8 نقاط

6- إيفرتون 7 نقاط

7- سندرلاند 7 نقاط

8- مانشستر سيتي 6 نقاط

9- كريستال بالاس 6 نقاط

10- نيوكاسل يونايتد 5 نقاط

11- فولهام 5 نقاط

12- برينتفورد 4 نقاط

13- برايتون 4 نقاط

14- مانشستر يونايتد 4 نقاط

15- نوتنجهام فوريست 4 نقاط

16- ليدز يونايتد 4 نقاط

17- بيرنلي 3 نقاط

18- وست هام 3 نقاط

19- أستون فيلا نقطتان

20- وولفرهامبتون بدون نقاط

