21 ثانية تحرم نجم أرسنال من إنجاز تاريخي في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، قاد البرازيلي جابرييل مارتينيلي، نجم أرسنال الإنجليزي، فريقه لفوز ثمين على أتلتيك بيلباو بثنائية نظيفة، في الجولة الأولى من مرلحة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان مارتينيلي على مقاعد بدلاء أرسنال، ليدفع به مايكل أرتيتا مدرب أرسنال في الدقيقة 71، والنتيجة التعادل السلبي، ليسجل هدف تقدم فريقه بعد 36 ثانية فقط من مشاركته، قبل أن يصنع الهدف الثاني الذي سجله زميله البلجيكي لياندرو تروسارد.

وكاد مارتينيلي يحقق رقمًا قياسيًا في منافسات دوري أبطال أوروبا مع نادي أرسنال، كأسرع بديل يسجل في تاريخ المسابقة، إلا أن فصله عن هذا الإنجاز 21 ثانية فقط.

وكشفت شبكة سكواكا للأرقام القياسية والإحصائيات، أن مارتينيلي سجل هدفه بعد 36 ثانية فقط من مشاركته أمام أتلتيك بلباو، وهو ثاني أسرع هدف للاعب بديل في تاريخ دوري أبطال أوروبا، خلف البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الذي يحمل الرقم القياسي، بعد أن تمكن في 21 أكتوبر 2020 من إحراز هدف في شباك شاختار دونيتسك الأوكراني على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، بعد 15 ثانية فقط من مشاركته بديلا.

آرسنال يستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بالفوز على أتلتيكو بيلباو

فاز فريق آرسنال الإنجيلزي، على نظيره أتلتيك بيلباو ، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سان ماميس، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري بالموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

أهداف مباراة آرسنال وأتليتك بيلباو

سجل ثنائية آرسنال كل من: مارتنيلي وتروسارد في الدقائق 72 و87.

تشكيل آرسنال ضد أتليتك بيلباو

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: يوريان تيمبر- موسكيرا- جابرييل- ريكاردو كالافيوري.

خط الوسط: مارتن زوبيميندي- ديكلان رايس- ميكيل ميرينو.

خط الهجوم: نوني مادويكي- إيزي- فيكتور جيوكيريس.

20 مواجهة بين آرسنال وأندية إسبانيا

وتعتبر هذه المباراة هي المواجهة رقم 21 لفريق آرسنال أمام أندية إسبانيا، حيث يسعى لتحسين سجله التاريخي أمام الأندية الإسبانية، والذي يشمل 6 انتصارات مقابل 11 هزيمة و3 تعادلات في مختلف البطولات الأوروبية.

ويملك آرسنال تاريخا طويلا من المواجهات مع الأندية الإسبانية في البطولات الأوروبية، حيث يعود أول لقاء لهم إلى عام 2000 عندما واجهوا برشلونة في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

أندية إسبانية واجهها آرسنال

وقد واجه آرسنال على مدار تاريخه عددًا من الأندية الإسبانية الكبرى والصغيرة في بطولات مختلفة، وتشمل قائمة هذه الفرق التي التقى بها الجانرز، ما يلي:

ريال مدريد

فالنسيا

سيلتا فيجو

جيرونا

أتلتيكو مدريد

برشلونة

ريال سرقسطة

ريال مايوركا

ديبورتيفو لاكورونيا

فياريال

