السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ليفربول يقبض على القمة، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الخامسة

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الخامسة

ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر ليفربول قمة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق منافسات الجولة الخامسة من البريميرليج.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الخامسة
 

1- ليفربول 12 نقطة
2- آرسنال 9 نقاط
3- توتنهام هوتسبير 9 نقاط
4- بورنموث 9 نقاط
5- تشيلسي 8 نقاط
6- إيفرتون 7 نقاط
7- سندرلاند 7 نقاط
8- مانشستر سيتي 6 نقاط
9- كريستال بالاس 6 نقاط
10- نيوكاسل يونايتد 5 نقاط
11- فولهام 5 نقاط
12- برينتفورد 4 نقاط
13- برايتون 4 نقاط 
14- مانشستر يونايتد 4 نقاط
15- نوتنجهام فوريست 4 نقاط
16- ليدز يونايتد 4 نقاط
17- بيرنلي 3 نقاط
18- وست هام 3 نقاط
19- أستون فيلا نقطتان
20- وولفرهامبتون بدون نقاط

جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي

<strong>جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي</strong>
جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي

وتشهد الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مباريات من العيار الثقيل بداية من ديربي الميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون، ولقاء مانشستر يونايتد ضد تشيلسي، وختامًا بقمة آرسنال ضد مانشستر سيتي.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي 

السبت 20 سبتمبر 2025 

ليفربول ضد إيفرتون - 2:30 مساء -  إستاد أنفيلد
بيرنلي ضد نوتينجهام فورست - 5 مساء - إستاد تيرف مور
برايتون ضد توتنهام  - 5 مساء -  إستاد أميكس ستاديوم
وست هام ضد كريستال بالاس - 5 مساء -  إستاد لندن الأولمبي
وولفرهامبتون ضد ليدز - 5 مساء - إستاد مولينيو
مانشستر يونايتد ضد تشيلسي - 7:30 مساء -  إستاد أولد ترافورد
فولهام ضد برينتفورد - 10 مساء -  إستاد  كرافن كوتيج

الأحد 21 سبتمبر 2025
سندرلاند ضد أستون فيلا  - 4 مساء -  إستاد أوف لايت
بورنموث ضد نيوكاسل يونايتد -  4 مساء -  إستاد فيتاليتي
آرسنال ضد مانشستر سيتي - 6 مساء - إستاد الإمارات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترتيب الدوري الإنجليزي ليفربول أرسنال توتنهام هوتسبير تشيلسي مانشستر سيتي مانشستر يونايتد أستون فيلا جدول ترتيب الدوري الانجليزي جدول ترتيب فرق الدوري الانجليزي البريميرليج

مواد متعلقة

ليفربول وإيفرتون في ديربي الميرسيسايد ولقاء ناري بين مان يونايتد وتشيلسي

ديربي الميرسيسايد وقمة آرسنال والسيتي، مواعيد مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

انخفاض سعر الفراخ اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

مواعيد مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز

تحقيقًا لرغبة طفليه، ولي أمر يرتدي زي سبايدر مان في أول يوم دراسي (فيديو وصور)

10 معلومات ترصد تطور العلاقات المصرية السنغافورية تزامنا مع مباحثات القاهرة

انخفاض جديد بالقاهرة والصعيد يودع الـ 40، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

مدارس الإسكندرية تستقبل طلاب أولى ابتدائي بالأعلام والبالونات والحلوى في أول يوم دراسة (فيديو وصور)

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الفلفل 6 جنيهات وانخفاض كبير في الليمون وهذا موقف الطماطم

تعزيز التعاون الاقتصادي وتطورات حرب غزة أبرز ملفات المباحثات المصرية السنغافورية بالقاهرة

خدمات

المزيد

طن النترات العادي يرتفع 2580 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

بزيادة 9 جنيهات في اللتر، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع حرس الحدود.. الزمالك ضد الجونة.. آرسنال أمام مان سيتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع الأذان في المنام وعلاقته بتحسن الأوضاع المادية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 20 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 20 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads