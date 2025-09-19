الخارجية الإيرانية: عودة العقوبات تعني تعليق "اتفاق القاهرة" مع وكالة الطاقة الذرية

قال نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب‌ آبادي، إنه تبقى أسبوع واحد على عودة العقوبات، وفي حال عودتها وتفعيل آلية الزناد، فإن مذكرة التفاهم بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي وقعت في القاهرة، ستتوقف.

مجلس الأمن يصوت لعودة العقوبات على إيران

وأضاف غريب‌ آبادي: "أوروبا رفضت مقترح إيران، الذي اعتبره الرئيس الفرنسي، مقترحًا معقولًا".

وكان رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال يوم 15 من سبتمبر الجاري، خلال افتتاح الدورة التاسعة والستين للمؤتمر العام للوكالة في فيينا، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع طهران فى القاهرة يحدد الخطوات الفنية الضرورية لاستئناف الأعمال الحيوية في إيران.

اتفاق إيران مع وكالة الطاقة الذرية في القاهرة

وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن أساس عمل الوكالة يقوم على قدرة المفتشين على أداء مهامهم، وأنّ أي تقييد لهذه القدرة يعرض السلام والأمن الدوليين للخطر، مشيرًا إلى الهجوم الذي استهدف المنشآت النووية الإيرانية في يونيو الماضي، كمثال على هذا الخطر.

ولفت غروسي، إلى أن الاتفاق الذي تم توقيعه في القاهرة، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ركّز على الإجراءات الفنية والخطوات العملية اللازمة لاستئناف العمل الحيوي في إيران، وأنّ التحدي الآن يكمن في تنفيذ هذه الخطوات واستعادة الثقة.

وكان عراقجي وغروسي قد وقّعا، مطلع سبتمبر الجاري، في القاهرة، على وثيقة تتضمن آليات التعاون الفني بين طهران والوكالة، بينما أشار عراقجي إلى أن المفاوضات مع الوكالة تمت ضمن إطار قرارات لجنة الطاقة النووية في المجلس الأعلى للأمن القومي، وأن تفاهم القاهرة أُرسل إلى قادة البلاد.

