خارج الحدود

برلمان إيران يناقش خروج طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي

طهران، فيتو
أكد البرلمان الإيراني أن تفعيل آلية الزناد وعودة القرارات الستة الأممية لن يكون له تأثير حقيقي وملموس على الأوضاع الاقتصادية للبلاد.

 معاهدة حظر الانتشار النووي

وقال البرلمان الإيراني، في تصريحات له، إنه ناقش خروج إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي.

وأضاف أنه في حال تقرر الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي، فسيسن قانون بالتنسيق بين أركان النظام ومنهم المجلس الأعلى للأمن القومي.

 لجنة الأمن القومي قدمت تقريرا عن آثار تفعيل آلية العقوبات

ونبه إلى أن لجنة الأمن القومي قدمت تقريرا عن آثار تفعيل آلية العقوبات.

واختتم البرلمان الإيراني قائلا: “قررنا تكثيف جلسات لجنة الأمن القومي بحضور النواب للرد على إجراء الترويكا”.

