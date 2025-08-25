إيران: كل السيناريوهات مطروحة إذا فُعلت آلية الزناد الأوروبية

أكدت إيران، اليوم، أن جميع السيناريوهات مطروحة على الطاولة في حال أقدمت الدول الأوروبية على تفعيل "آلية الزناد" الخاصة بالاتفاق النووي، محذرة من أن هذا المسار لن يكون مفيدًا وسيؤدي إلى مزيد من التصعيد بدلًا من الحل.

تحذير إيراني من التصعيد ضدها

وقالت الخارجية الإيرانية إن تهديد الأوروبيين بتفعيل آلية الزناد لن يخدم مصالح أي طرف، معتبرة أن مثل هذه الخطوة ستقوض فرص العودة إلى المسار الدبلوماسي.

إيران: مستعدون للحوار مع الأوربيين

ورغم النبرة الحادة، شددت طهران على أنها مستعدة للحوار مع الأوروبيين للتوصل إلى أفضل حل ممكن، مؤكدة أن "الباب ما زال مفتوحًا أمام الجهود السياسية البنّاءة".

الموقف من مجلس الأمن

وأضافت إيران أنه لا يوجد سبب لإعادة ملف برنامجها النووي إلى مجلس الأمن الدولي، معتبرة أن هذه الخطوة ستعقد المشهد الدولي وتزيد من التوتر في المنطقة.

نقد إيران للدور الأوروبي

وانتقدت طهران بشدة دور أوروبا في المفاوضات النووية، مؤكدة أن هذا الدور "تحول من كونه حيويًا ومساعدًا إلى دور مدمر ومعرقل"، داعية الدول الأوروبية إلى مراجعة حساباتها قبل اتخاذ أي خطوات أحادية.

