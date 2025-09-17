وزير الخارجية الإيراني: لا مبرر قانوني لتفعيل أوروبا آلية الزناد ضد طهران

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن تفعيل أوروبا آلية الزناد ضد إيران يفتقر إلى أي أساس قانوني أو منطقي، معتبرًا أن هذه الخطوات تمثل تصعيدًا غير مبرر في الملف النووي الإيراني.

إيران تعلن استعدادها للحل الدبلوماسي

وشدد الوزير على أن بلاده مستعدة للتوصل إلى حل عادل ومتوازن بشأن برنامجها النووي، بما يضمن مصالح جميع الأطراف ويجنب المنطقة أي توترات إضافية.

دعوة إيران إلى الحوار

وأكد أن إيران ما زالت منفتحة على الحوار والتفاوض مع القوى الدولية، شرط أن يتم ذلك على قاعدة الاحترام المتبادل والالتزام بالاتفاقيات الدولية.

مراقبون: موقف تصالحي مشروط

ويرى مراقبون أن تصريحات الوزير تعكس رغبة طهران في تجنب المواجهة، لكنها في الوقت نفسه تشدد على رفض الضغوط الغربية ومحاولات فرض إرادة أحادية الجانب.



من جانبه أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسى، أن عودة مفتشي الوكالة واستئناف تطبيق الضمانات فى إيران سيمثلان مؤشرا جيدا على إمكانية التوصل إلى اتفاقات وتفاهمات، وأنه لا شيء يُغنى عن الحوار سعيا لإيجاد حلول متينة ودائمة للتحديات الدولية.

