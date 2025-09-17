عراقجي يتواصل مع دول الترويكا الأوروبية وينتقد مجددا تفعيل آلية الزناد

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن وزير الخارجية عباس عراقجي سيجري اتصالا هاتفيا مع نظرائه من فرنسا وبريطانيا وألمانيا اليوم الأربعاء، مع تواصل الانتقادات الإيرانية لتفعيل الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، وبريطانيا) آلية الزناد.

وجاء ذلك في وقت تسعى فيه إيران إلى تجنب إعادة فرض العقوبات الدولية عليها بسبب برنامجها النووي، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وكان عراقجي أكد مجددا مساء أمس الثلاثاء في اتصال مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو أن تفعيل الدول الأوروبية آلية الزناد يفتقر لأي مبرر سياسي وقانوني.

فيما أوضح في الوقت عينه أن بلاده مستعدة لأي حل عادل يضمن المصالح مع أوروبا.

من جهته، اعتبر محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن الدول الأوروبية بدأت تتخذ مواقف أكثر تشددا منذ إبرام بلاده اتفاقًا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي في القاهرة.

يذكر أن الترويكا الأوروبية كانت أطلقت في 28 أغسطس الماضي، عملية مدتها 30 يومًا لإعادة فرض العقوبات على إيران بموجب "آلية سناب باك"، إذا لم يستأنف الجانب الإيراني تعاونه الكامل مع الوكالة الدولية، بما يشمل عمليات التفتيش كافة المنشآت النووية، وإعادة التفاوض مع الولايات المتحدة.

آلية الزناد ضد إيران

وآلية الزناد هي بند قانوني ضمن الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة)، ومضمّنة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي تبنّى ذلك الاتفاق عام 2015.

تتيح هذه الآلية إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة السابقة على إيران بصورة تلقائية دون الحاجة إلى تصويت جديد من مجلس الأمن، وذلك في حال إخلال إيران بالتزاماتها النووية.

وبموجب القرار 2231، يستطيع أيّ طرف مشارك في الاتفاق تقديم إخطار إلى مجلس الأمن بشأن أي "عدم امتثال جوهري" من قبل إيران، ما يفعّل عملية إعادة العقوبات تلقائيًا بعد 30 يومًا ما لم يصدر قرار معاكس عن المجلس خلال تلك الفترة.

