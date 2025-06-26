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خارج الحدود

وزير خارجية إيران يحذر أوروبا من "آلية الزناد" ويكشف عن أضرار جسيمة بالمنشآت النووية

عباس عراقجي وزير
عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، فيتو

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده لا تملك خطة حالية لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أن هناك مداولات داخلية تُجرى حاليًّا بما يتماشى مع مصالح الشعب الإيراني.

 

رفض زيارة جروسي إلى طهران

وأكد الوزير رفض إيران زيارة المدير العام لـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، إلى طهران في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن الظرف السياسي والأمني غير مناسب لمثل هذه الزيارة.

 

أضرار جسيمة في المنشآت النووية

أوضح الوزير أن المواقع النووية الإيرانية تعرضت لأضرار جسيمة خلال الأيام الـ12 الأولى من الحرب الجارية، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الأضرار أو الجهات المسؤولة عن الهجمات.

 

تحذير شديد لأوروبا بشأن آلية الزناد

وجَّه الوزير تحذيرًا إلى الدول الأوروبية، معتبرًا أن تفعيل آلية الزناد – التي تعني إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران – سيكون أكبر خطأ إستراتيجي ترتكبه أوروبا، لأنه "سينهي دورها كوسيط فاعل في الملف النووي الإيراني".

 

شرط للبقاء ضمن مسار المفاوضات

وقال الوزير: "إذا أرادت أوروبا أن تبقى ضمن مسار المفاوضات، فعليها الامتناع عن أي خطوات تصعيدية، خاصة تلك المرتبطة بآلية الزناد".

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