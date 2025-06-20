فرنسا: حل الملف النووي الإيراني لن يكون إلا بالحوار

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل، اليوم الجمعة: مؤمنون أن حل الملف النووي الإيراني لن يكون إلا بالحوار.



فرنسا: العمليات العسكرية يمكنها أن تعطل البرنامج النووي الإيراني لكنها لن توقفه

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي أن العمليات العسكرية يمكنها أن تعطل البرنامج النووي الإيراني لكنها لن توقفه.

ويأتي ذلك، في ظل انعقاد مباحثات إيرانية أوروبية لبحث الملف النووي الايراني، وتجنبا التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

استئناف اجتماع جنيف بين إيران والجانب الأوروبي

واجتمع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في وقت سابق من اليوم الجمعة مع وزراء أوروبيين، وذلك في ظل المحاولات لوقف الحرب بين طهران وتل أبيب والعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وفي السياق ذاته أكد عباس عراقجي، أن مفاوضات طهران في جنيف تقتصر على الملف النووي والقضايا الإقليمية، مشيرا إلى أن برنامج إيران الصاروخي وقدراتها العسكرية غير قابلة للتفاوض.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني، أن قدرات طهران الصاروخية تهدف إلى الدفاع عن أراضيها.



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