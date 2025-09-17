متحدثة الحكومة الإيرانية: تبادل الرسائل غير المباشرة بين طهران وواشنطن مازال مستمرا

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، أن تبادل الرسائل غير المباشرة بين إيران وأمريكا ما زال مستمرًا، وسط أزمة التأشيرات.

وأضافت في مؤتمر صحفي في طهران، اليوم الأربعاء، وجود مناقشات مع الجانب الأمريكي.

أتى ذلك بينما كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، عن أنه خلال الأشهر الماضية، ومع بدء المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، سعت دول مختلفة في المنطقة إلى تسهيل المسار.

وأكد على أن إيران أعربت عن تقديرها لكل هذه الجهود الإيجابية، لكن رغم ذلك لم يتم تعيين أي دولة كوسيط رسمي.

ورأى أن هناك قيودًا غير مسبوقة على الوفود الإيرانية في الأمم المتحدة، معتبرا أن خطوة أميركا تتعارض مع التزاماتها كدولة مضيفة، في إشارة منه إلى إيقاف التأشيرات.

كذلك اعتبر فرض القيود على التأشيرات بحق وفود بعثة النظام الإيراني في اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك ليس أمرًا جديدًا، لكنه هذه المرة غير مسبوق ويتعارض بشكل واضح مع التزامات الولايات المتحدة كدولة مضيفة لمقر الأمم المتحدة، ما يضعف أكثر مصداقية هذا البلد، بحسب قوله.

أما عن تفعيل الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، وبريطانيا) آلية الزناد، فشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، على أن النهج الإيجابي لإيران يجب أن يقابله عمل متبادل من الأطراف الأوروبية.

