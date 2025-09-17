الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

متحدثة الحكومة الإيرانية: تبادل الرسائل غير المباشرة بين طهران وواشنطن مازال مستمرا

إيران، فيتو
إيران، فيتو

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، أن تبادل الرسائل غير المباشرة بين إيران وأمريكا ما زال مستمرًا، وسط أزمة التأشيرات.

وأضافت في مؤتمر صحفي في طهران، اليوم الأربعاء، وجود مناقشات مع الجانب الأمريكي.

أتى ذلك بينما كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، عن أنه خلال الأشهر الماضية، ومع بدء المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، سعت دول مختلفة في المنطقة إلى تسهيل المسار.

وأكد على أن إيران أعربت عن تقديرها لكل هذه الجهود الإيجابية، لكن رغم ذلك لم يتم تعيين أي دولة كوسيط رسمي.

ورأى أن هناك قيودًا غير مسبوقة على الوفود الإيرانية في الأمم المتحدة، معتبرا أن خطوة أميركا تتعارض مع التزاماتها كدولة مضيفة، في إشارة منه إلى إيقاف التأشيرات.

كذلك اعتبر فرض القيود على التأشيرات بحق وفود بعثة النظام الإيراني في اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك ليس أمرًا جديدًا، لكنه هذه المرة غير مسبوق ويتعارض بشكل واضح مع التزامات الولايات المتحدة كدولة مضيفة لمقر الأمم المتحدة، ما يضعف أكثر مصداقية هذا البلد، بحسب قوله.

أما عن تفعيل الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، وبريطانيا) آلية الزناد، فشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، على أن النهج الإيجابي لإيران يجب أن يقابله عمل متبادل من الأطراف الأوروبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأمم المتحدة الحكومة الإيرانية الخارجية الإيرانية المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة

مواد متعلقة

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الاتفاق الأخير مع إيران يثبت أنه لا غنى عن الحوار

عراقجي عن زيارة رئيس إيران لنيويورك: "مسألة التأشيرة ستحل"

تونس تخسر أمام إيران في بطولة العالم للطائرة

الأكثر قراءة

الوزراء يوافق على إنشاء جامعة خاصة باسم "ريفال سوهاج"، اعرف التخصصات

براءة أستاذة جامعية سمحت لطالب بأداء الامتحان بعد الوقت، والإدارية العليا: "حافظت على تفوقه"

مجلس الوزراء يوافق على السماح لحاملي التأشيرة الخماسية بالإقامة في البلاد لمدة 180 يوما

زيادة جديدة في أسعار البيض اليوم مع قرب بدء العام الدراسي

الصحة تحقق في وفاة توأم بالمنوفية بعد حصولهما على خافض للحرارة من إحدى الصيدليات

5 معلومات عن وسام إيزابيل لاكاتوليكا الممنوح من ملك إسبانيا للرئيس السيسي

بعد إصابة إمام عاشور، ما هو فيروس A وأهم أعراضه؟

استقبلوه بدون سجادة حمراء أو بروتوكول، حقيقة إهانة ترامب وزوجته في مطار بلندن (فيديو)

خدمات

المزيد

بورصة الدواجن، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

تنمية المشروعات: تقديم كل أشكال الدعم للمستفيدين أولوية لدينا

زيادة جديدة في أسعار البيض اليوم مع قرب بدء العام الدراسي

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 4230 جنيه (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات بايرن ميونيخ وتشيلسي قبل مواجهة الليلة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تعقد ندوة حول "منهج النبي ﷺ في العناية بالمُسنين"

هل يجوز لي أن أتصدق من مال زوجي دون علمه؟ الأزهر يحسم الجدل

علي جمعة عن مكانة "رسول الله": "خير من العرش ولا يعلوه نبي"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads