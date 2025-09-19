أخبار الفن اليوم: مي كمال الدين تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد مكي.. إيناس الدغيدي تنشر صورة زوجها الجديد.. دموع ياسمين عبد العزيز في العمرة تحرك مشاعر جمهورها

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث الفنية ومن أبرزهم كـ الآتي:

قال المطرب حسام حبيب، إنه لا يعلم شيئًا عن الوضع الحالي للفنانة شيرين عبد الوهاب، موضحًا أن آخر ما يعرفه عنها هو أنها كانت تقضي فترة نقاهة، وليس علاجًا.

وأكد حبيب في تصريحات تلفزيونية: "والله العظيم ماعرفش حاجة عنها، بس أنا عارف إنها راحت تتعالج فترة نقاهة، مش علاج بمعنى الكلمة، كانت كويسة وزي الفل، بس دلوقتي معنديش أي فكرة عنها".

نشرت المخرجة إيناس الدغيدي للمرة الأولى صورة زوجها الجديد، وذلك بعد أنباء زواجها التي انتشرت مؤخرا على السوشيال ميديا، وعرضها لكثير من الانتقادات.

وعلقت “الدغيدي" على صورة زوجها:" أصدقائي الغاليين كنت سعيدة بفرحتي معكم في حفل بسيط، نفرح كلنا سوا، ولكن للأسف تحول هذا الفرح إلى موجة من الانتقادات والسخرية من السوشيال ميديا، والتنمر على معنى جميل في الحياة، ولا أنسى بند التطفل الذي جاء من كل مكان.

كشف الكاتب أكرم السعدني كواليس صورة تجمعه مع الزعيم عادل إمام والتي نشرها على صفحته وأثارت ضجة كبيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال “أكرم” خلال مداخلة هاتفية مع ياسمين عز: “الصورة اللي نزلتها للأسف الشديد عملت ضجة زي الدوامة مش في مصر بس بل في العالم العربي ودا مالوش غير معنى واحد إن إحنا عايشين في عصر الزعيم وهذا النجم غير المسبوق في عالم الفنون وذكرياتنا معه لم تنقطع نهائيا”.

ردت خبيرة التجميل مي كمال الدين، على الأنباء التي انتشرت مؤخرا عبر السوشيال ميديا، وزعمت ارتباطها عاطفيا بالفنان أحمد مكي، واقتراب موعد زفافهما، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا، خاصة بعد صمت تام من الفنان.

وقالت مي كمال الدين من خلال حسابها عبر “إنستجرام”: أنا وأحمد منفصلين وكل الأخبار المتداولة غير صحيحة.

تصدرت النجمة ياسمين عبد العزيز، مؤشر البحث جوجل ومواقع السوشيال ميديا بعد مشاركتها مع الجمهور لحظات أدائها مناسك العمرة عبر إنستجرام.

وتفاعل الجمهور مع بكاء ياسمين في المسجد النبوي، ومن أبرز التعليقات التي جاءت: "ما شاء الله تبارك الله، قمر يا حبيبتي، عمرة مقبولة يا ست البنات"

في أول رد مباشر على حملات الهجوم والانتقادات التي طالته مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خرج الفنان اللبناني راغب علامة عن صمته، مؤكدًا أنه يفضل اللجوء إلى القانون بدلًا من الرد بالأساليب غير اللائقة أو العنيفة.

وقال علامة: "أنا مش بلطجي، وفضلت إني ألجأ للقضاء، ولو اتسألت إذا ممكن يكون عندي بلطجية؟ ممكن جدًا، وأي حد قادر، لكن أخلاقي وتربية أبويا ليا ما تسمحش إني أعمل كده".

وتابع: "أنا ابن موظف محكمة، وتربيتنا كلها كانت على احترام القانون، وأنا ماشي بهذا النهج طول عمري".

كرم فريد بو سعيد نقيب الموسيقيين اللبناني الفنان وليد توفيق في احتفالية عيد النقابة الـ 75.

وقال وليد توفيق علي هامش حفل تكريمه:" دي نقابتنا الأولى منذ سنوات كثيرة، مؤكدا أنه طرح أغنيتين من ألبومه الجديد، ويستعد لطرح الأغنية الثالثة من كلمات نزار فرنسيس وأسمها أهل الوفا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.