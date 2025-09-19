أكرم السعدني يكشف كواليس صورته مع الزعيم عادل إمام ومفاجأة عن شقيقه عصام (فيديو)

كشف الكاتب أكرم السعدني كواليس صورة تجمعه مع الزعيم عادل إمام والتي نشرها على صفحته وأثارت ضجة كبيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال “أكرم” خلال مداخلة هاتفية مع ياسمين عز: “الصورة اللي نزلتها للأسف الشديد عملت ضجة زي الدوامة مش في مصر بس بل في العالم العربي ودا مالوش غير معنى واحد إن إحنا عايشين في عصر الزعيم وهذا النجم غير المسبوق في عالم الفنون وذكرياتنا معه لم تنقطع نهائيا”.

وأضاف أن المنتج عصام إمام، لديه موهبة تمثيل كبيرة، مشيرا إلى أنه لو دخل مجال التمثيل كانت عائلة إمام امتدت داخل الوسط الفني.

ونشر الإعلامي أكرم السعدني، صورة له برفقة الزعيم عادل إمام عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وهو داخل منزله بمنطقة المنصورية، رفقة شقيقه الأصغر المنتج عصام إمام.

وأكد عدد من المقربين من الزعيم أنها أحدث صورة له، حيث تم التقاطها منذ أيام قليلة عندما قام أكرم السعدني بزيارته بعدما عاد من منطقة الساحل الشمالي.

عقد قران نجل الزعيم

من جانب آخر، نشر الفنان محمد إمام عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير “إنستجرام” صورة من حفل عقد قران نجل شقيقه “رامي إمام”، حيث ظهر خلالها النجم الكبير عادل إمام بعد غياب طويل عن الظهور.

وظهر في الصورة الزعيم عادل إمام بصحة جيدة، وسط أسرته من حفل عقد قران حفيده “عادل رامي إمام"، ليتفاعل جمهور ومحبو الزعيم على الفور مع الصور بالتعليقات الإيجابية والإعجابات.

وعلق محمد إمام على الصورة قائلا: “من كتب كتاب عادل رامي إمام.. عقبال عندكم جميعا.

واحتفل عادل رامي إمام حفيد الزعيم عادل إمام، منذ عدة أشهر، بعقد قرانه على مدربة اللياقة البدنية فريدة أشرف، وسط حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن.

