خبيرة التجميل مي كمال الدين تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد مكي

ردت خبيرة التجميل مي كمال الدين، على الأنباء التي انتشرت مؤخرا عبر السوشيال ميديا، وزعمت ارتباطها عاطفيا بالفنان أحمد مكي، واقتراب موعد زفافهما، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا، خاصة بعد صمت تام من الفنان.

وقالت مي كمال الدين من خلال حسابها عبر “إنستجرام”: أنا وأحمد منفصلين وكل الأخبار المتداولة غير صحيحة.

خلافات بين إيناس مكي وشقيقها أحمد

ومن ناحية أخرى، كانت لفنانة إيناس مكي أكدت أن الوسط الفني لا يخلو من الشللية والوساطة، لكنها أوضحت أن هذا الأمر لا يمتد إلى علاقتها بشقيقها الفنان أحمد مكي، مشددة على أنه نجم كبير ولا يفتح باب المجاملة داخل أعماله.

وقالت مكي، خلال لقائها في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل: «أنا عمري ما طلبت من أحمد يرشحني لدور.. هو لو شاف إني مناسبة لشخصية أو إن الدور هيضيف لي، هيكلمني من نفسه أنا واثقة إنه لو شايف ده خطوة لقدام مش هيتردد».

ونفت ما تردد في وقت سابق عن وجود خلافات بينها وبين شقيقها، أو أنها رفعت قضية ضده، قائلة: «الكلام ده مش صحيح.. أحمد أخويا وحبيبي وظهري وراجل البيت، لو احتجت حاجة بكلمه في التليفون بلاقيه جنبي فورًا».



وأضافت الفنانة إيناس أن أحمد مكي يمثل لها سندًا حقيقيًا على المستويين الإنساني والعائلي، موضحة: «أنا عمري ما حسيت بالانكسار بسبب عدم وجود راجل في حياتي.. أحمد بيكفيني، وبيخليني مش محتاجة أي حاجة تانية»

