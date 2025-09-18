الخميس 18 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

تصدرت التريند بعد أنباء زواجها بشاب، ماذا قالت إيناس الدغيدي عن الطلاق (فيديو)

إيناس الدغيدي، فيتو
تصدرت المخرجة إيناس الدغيدي خلال الساعات القليلة الماضية، تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار أنباء على نطاق واسع تزعم زواجها برجل أعمال شاب، الأمر الذي أثار جدلًا كبيرًا.

وكانت إيناس الدغيدي تحدثت في وقت سابق عن تجربة طلاقها، مؤكدة أن هذه التجربة مؤلمة.

وقالت خلال لقاء سابق لها مع ياسمين عز: "الطلاق بيوجع رغم أني أنا كنت متفقة عليه بس حاجة مش سهلة بتحسي بفشل بتحسي إنك فشلتِ في حياتك في حاجة معينة وأنا مش بحب الفشل". 

كما علقت المخرجة إيناس الدغيدي، على تصريحات الفنانة آثار الحكيم ضدها واتهامها بأنها تثير موضوعات خارج الفن.

وقالت إيناس الدغيدي خلال الجزء الثاني من لقائها ببرنامج "العرافة" الذي تقدمه بسمة وهبة بقناة "المحور": "تصريحات آثار الحكيم ضدي تتماشى مع التيار الإسلامي الذي كنا نرفض وجوده في الحكم، هي أرادت أن تسير مع التيار الإسلامي وهذا يعيبها كفنانة، ولا يعنيني ما صرحت به أو التحدث عن أي شيء إسلامي".

ولفتت: "آثار الحكيم صرحت بأن من تسبب في إفساد السينما المصرية يوسف شاهين وإيناس الدغيدي وأنا سعيدة ومبسوطة بإنها وضعتني مع يوسف شاهين، وجابت لي داعية علشان ياخدني في الدين والموضوع ده قديم وخلص".

إيناس الدغيدي المخرجة ايناس الدغيدي زواج إيناس الدغيدي

