حسام حبيب: معرفش حاجة عن شيرين وآخر معلومة وصلت لي إنها بتتعالج (فيديو)

قال المطرب حسام حبيب، إنه لا يعلم شيئًا عن الوضع الحالي للفنانة شيرين عبد الوهاب، موضحًا أن آخر ما يعرفه عنها هو أنها كانت تقضي فترة نقاهة، وليس علاجًا.

وأكد حبيب في تصريحات تلفزيونية: "والله العظيم ماعرفش حاجة عنها، بس أنا عارف إنها راحت تتعالج فترة نقاهة، مش علاج بمعنى الكلمة، كانت كويسة وزي الفل، بس دلوقتي معنديش أي فكرة عنها".

وعلى جانب آخر، قال حسام حبيب: “إن تأجيل ألبومه جاء بسبب الإصابة الذي تعرض لها في قدمه قبل حفل الأول في جدة”.

تطورات أزمة شيرين والمستشار ياسر قنطوش

ومن ناحية أخرى، تراجعت المطربة شيرين عبد الوهاب عن تصريحاتها الأخيرة، بشأن استبعاد المستشار ياسر قنطوش عن أعمالها القانونية، عقب مطالبة الأخير بتدخل نقابة الموسيقيين ووزارتي الصحة والثقافة بحمايتها من طليقها حسام حبيب.

وقالت شيرين في بيان جديد لها: اللي حصل بيني وبين المستشار ياسر قنطوش مجرد سوء تفاهم بيحصل بين الأخوات.. ياسر أخ وصديق، ومن أكتر الناس الحريصة على مصلحتي واستعادة حقوقي بأمانة وضمير، وبالتالي لا يمكن ألغي توكيلي.

وأكدت أن ما حدث مجرد اختلاف في وجهات النظر أحيانًا يتسبب في خلافات بسيطة نقدر نحلها، وده اللي حصل فعلًا، أحب أوضح إن الأستاذ ياسر كان ومازال المحامي الخاص بيا، وماعنديش محامي غيره.

