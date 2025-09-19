نقابة الموسيقيين اللبنانية تكرم الفنان وليد توفيق في عيدها الـ 75 (فيديو)

كرم فريد بو سعيد نقيب الموسيقين اللبناني الفنان وليد توفيق في احتفالية عي النقابة الـ 75.

وقال وليد توفيق علي هامش حفل تكريمه:" دي نقابتنا الأولى منذ سنوات كثيرة، مؤكدا أنه طرح أغنيتين من ألبومه الجديد، ويستعد لطرح الأغنية الثالثة من كلمات نزار فرنسيس و أسمها أهل الوفا.

وكان المطرب اللبناني وليد توفيق طرح أحدث أغنياته “أنت حبيبي” من إنتاج شركة روتانا، عبر كافة تطبيقات الموسيقى.

والأغنية من ألبوم وليد توفيق الجديد الذي يطرحه تباعا خلال الفترة القادمة، ويحمل اسم “وليد 2025”.

وفي وقت سابق رد المطرب اللبناني وليد توفيق على الشائعات التي انتشرت، وزعمت وفاته بعد نقله للمستشفى بسبب أزمة صحية، والتي أثارت قلق الجمهور.

وليد توفيق يرد على شائعة وفاته

وقال وليد من خلال فيديو له عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام” إنه بصحة جيدة، والأخبار التي انتشرت عبر السوشيال ميديا ليست صحيحة، مقدما الشكر لكل الفنانين الذين حرصوا على الاطمئنان على صحته.

