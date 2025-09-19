دموع ياسمين عبد العزيز في العمرة تحرك مشاعر جمهورها (فيديو)

تصدرت النجمة ياسمين عبد العزيز، مؤشر البحث جوجل ومواقع السوشيال ميديا بعد مشاركتها مع الجمهور لحظات أدائها مناسك العمرة عبر انستجرام.

وتفاعل الجمهور مع بكاء ياسمين في المسجد النبوي، ومن أبرز التعليقات التي جاءت:"ما شاء الله تبارك الله، قمر يا حبيبتي، عمرة مقبولة يا ست البنات".

من ناحية أخري تشهد أحداث فيلم “زوجة رجل مش مهم” الذي يقوم ببطولته النجمان ياسمين عبد العزيز وأكرم حسني، قيامها بمراقبة زوجها بعد أن تشك في خيانته لها.

أبطال فيلم مش زوجة رجل مهم

ويشارك في بطولة فيلم “زوجة رجل مش مهم” بجانب ياسمين عبد العزيز الفنان أكرم حسني، من إخراج معتز التوني وتأليف شريف الليثي.

خالد جلال يشيد بالفنانة ياسمين عبد العزيز

قال المخرج خالد جلال: "إن ياسمين عبد العزيز هي ماركة مسجلة في النجاح وقريبة من الأسرة المصرية، وأعمل معها في أغلب أفلامها ومسلسلاتها".

