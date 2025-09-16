وائل جسار يكشف لـ"فيتو" أسرارا جديدة حول صراع راغب علامة وفضل شاكر

أكد النجم اللبناني وائل جسار، أنه يرحب بفكرة أن يكون وسيطا لحل الأزمة بين النجمين راغب علامة وفضل شاكر، بعد حرب التصريحات بينهما الأخيرة

,قال الفنان وائل جسار في تصريح خاص لـ”فيتو”، إنه يتمنى أن يكون وسيطا لحل الأزمة بين النجمين فضل شاكر وراغب علامة، مؤكدًا أن الخلاف لم يكن مباشرًا بينهما، وإنما تأجج بسبب ما وصفه بـ”الجيش الإلكتروني” والحملات على مواقع التواصل.

أزمة راغب علامة وفضل شاكر

وأوضح جسار: “من وجهة نظري، فضل شاكر لا يحمل أي ضغينة تجاه راغب، والأخير كذلك. كل واحد منهما له تاريخه وجمهوره وأغانيه التي تركت بصمة كبيرة لدى الناس. لذلك أتمنى أن يخفف جمهور الطرفين من حدة الهجوم، لأن النجوم أنفسهم لم يتعرض أي منهم للآخر بالسوء.”

وأضاف: “صحيح أن راغب علامة تحدث في مقابلة سابقة عن فضل شاكر، عندما وُجه إليه سؤال بشأن ما حدث معه في منطقة صيدا بلبنان، وكان رده أنه يفضل أن يسلم نفسه للقضاء، وهذا لا يعني أنه يكرهه أو يحقد عليه. هو فقط عبّر عن وجهة نظره، خاصة أن هناك قانونًا يجب أن يُحترم.”

واختتم جسار تصريحه قائلًا: “أنا لم أرَ أن راغب يحمل ضغينة تجاه فضل، والعكس صحيح. هما نجمان كبيران، ولكل منهما نجاحاته وجمهوره، وما حدث مجرد غيمة صيف ستمر، وأتمنى أن يسود الوفاق بينهما.

وكان الفنان اللبناني محمد فضل شاكر، قال: “إن بعض أصدقائه أخبروه بأن عددًا من الفنانين والإعلاميين يشنُّون حملة هجومية مباشرة على والده”.

وأضاف أن والده فضل شاكر لا يمانع في طيّ صفحة الخلاف، لكنه استنكر استمرار التلميحات التي تمسّ سمعته، مشددًا “أبي لم يقتل أحدًا”.

وقال في تصريح له: "كل من أخطأ في حقنا نحن مسامحونه"، مؤكدًا أيضًا أنه لا يمانع في الصلح.

ويأتي ذلك بعد تصاعد حدة التصريحات المتبادلة بين الفنان راغب علامة ونجل الفنان فضل شاكر، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية.

وكان راغب علامة خرج مؤخرًا ليرد على تصريحات محمد فضل شاكر، والتي اتهمه فيها بالإساءة إلى والده، مؤكدًا أنه لم يوجه أي إساءة شخصية، وأنه على استعداد لتجاوز الخلافات إذا وُجدت نية صادقة للصلح.

وأكد محمد شاكر في مجموعة مقاطع مرئية نشرها من خلال خاصية القصص القصيرة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، أنه يستهل حديثه بتوجيه رسالة من القلب إلى الفنان راغب علامة، موضحًا أن الأخير حاول، عبر مقرّبين منه ووالده، التوسط لطيّ صفحة الخلاف بينهما، مشيرًا إلى أن والده لم يُبدِ أي اعتراض على ذلك، بل ردَّ عليه قائلًا إنه لا مشكلة لديه في إنهاء الخلاف، وفتح صفحة جديدة.

ولفت إلى أن والده رغم سنوات من الهجوم المستمر عليه من جهة الفنان راغب علامة، لم يرد على الإساءات طيلة 13 عامًا، قائلًا لراغب علامة: "مع أنك لم تترك وسيلة إعلامية أو منبرًا إلا هاجمت فيه والدي وعائلتي، إلا أننا التزمنا الصمت، بل إنني كنت أغنّي لك في كل حفلة، وكانت تلك رسالة واضحة بأننا لا نحمل ضغينة تجاهك".

وتساءل نجل فضل شاكر عن سبب استمرار الخلاف، قائلًا: "نريد أن نعرف ما مشكلتك معنا؟ إذا قلبنا الأدوار، لما كنت لتقبل أن يُساء إليك بهذه الطريقة، الله يسامح الجميع، نحن طوينا الصفحة، وعفا الله عمّا مضى، لكنك، اليوم، تظهر في فيديو جديد تتحدث فيه عن عدم حملك للسلاح أو القتل، وأنت تعلم جيدًا أن والدي لم يكن له علاقة بتلك الاتهامات".

وتابع مستنكرا: متى قتل والدي؟ والدي أمسك السلاح في وقت لم يكن هناك من يحمينا، لكنه لم يقتل أحدًا، ولم يسرق، ولم يظلم. قلبنا الصفحة، ولكن يبدو أنك لم تغلقها بعد.



وتطرق إلى الحديث عن التسجيل الصوتي المُتداول لوالده الذي يتحدث فيه بنبرة غاضبة، وأشار إلى أن ما حصل مع والده كان ردّ فعل على موقف معيّن، دون أن يتورط في قتل أو سرقة أو حرق، مؤكدًا أنه لا مانع لديه أو لدى والده من التصالح، ولكن الأمر كما قال: "يبدو أنك بحاجة إلى مصالحة مع نفسك أولًا".

وأكد شاكر أن التسجيل الصوتي المُتداول قديم، ويعود إلى ما بين 5 و7 أعوام، وأن توقيت نشره قد يكون بهدف الإيحاء بأن فضل شاكر لا يزال غاضبًا، مؤكدًا أن ذلك التسجيل كان انعكاسًا للهجوم الذي تعرضوا له".

وختم محمد شاكر حديثه بالتأكيد على أن والده، اليوم، يركّز على فنه وأسرته، لافتًا أنه ماضٍ في طريقه بثقة، منتظرًا أن يظهر الحق، وتثبت براءته أمام كل من ظلمه طوال السنوات الماضية، ليعود إلى جمهوره ومُحبيه في الوطن العربي.

