ظهور مفاجئ لمدرب أفريقي على رادار الأهلي لخلافة ريبيرو

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

 كشفت تقارير صحفية برتغالية، أن المدرب بيدرو جونشالفيس، المدير الفني السابق لمنتخب أنجولا، دخل دائرة اهتمامات عدد من الأندية الإفريقية، بعد إعلانه الرحيل عن تدريب أنجولا خلال الساعات الماضية.

ووفقا لموقع Cabine Desportiva البرتغالي، فقد تلقى جونشالفيس عرضا من النادي الأهلي، الذي يكثف جهوده في البحث عن مدير فني جديد لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، لخلافة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو الذي رحل عن الفريق بسبب سوء النتائج. 

 

وذكر التقرير أن نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع جونشالفيس لتولي تدريب الفريق. 

 

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

 تقام مباراة الأهلي وسيراميكا اليوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات "أون سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

 

ترتيب الأهلي وسيراميكا في الدوري الممتاز 

يدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، جمعها من 5 مباريات، حيث فاز في لقاء وحيد، وتعادل في ثلاث مواجهات، وخسر مباراة.

أما سيراميكا كليوباترا فيتواجد في المركز السابع برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، بعد أن حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في لقاء، وتلقى هزيمة وحيدة.

