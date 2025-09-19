الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قرار لـ فيريرا قبل مواجهة الزمالك والجونة بالدوري

الزمالك
الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غدًا السبت، في إطار الاستعداد لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء يوم الأحد المقبل على ستاد الكلية الحربية استعدادًا للمباراة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز

تنطلق مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة

مباراة الزمالك والجونة تنقل عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا مواصلة التدريبات اليوم الجمعة دون الحصول على راحة عقب الفوز على الإسماعيلي في مباراة اليوم التي أقيمت في مسابقة الدوري الممتاز.

أحمد ربيع يشارك في جزء من مران الزمالك بعد تماثله للشفاء

فيريرا يلقي محاضرة فنية بالفيديو على لاعبي الزمالك

الزمالك يتصدر الدوري الممتاز 

وفاز فريق الزمالك على نظيره الإسماعيلي، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخميس على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 16 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك اخبار الزمالك الزمالك والجونة أخيار نادي الزمالك

مواد متعلقة

أحمد ربيع يشارك في جزء من مران الزمالك بعد تماثله للشفاء

فيريرا يلقي محاضرة فنية بالفيديو على لاعبي الزمالك

خوان بيزيرا يغيب عن مران الزمالك بسبب وفاة جدته

بسبب تصريحات مفبركة، جون إدوارد يطلق صفحته الرسمية الوحيدة على "فيس بوك"

الجزيري يقترب من التواجد في قائمة الزمالك أمام الجونة

بعد غياب بنتايك، أحمد فتوح يقود الجبهة اليسرى للزمالك في مواجهة الجونة

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

مانشستر سيتي يفتتح مشواره بدوري أبطال أوروبا بالفوز على نابولي بثنائية (صور)

الأكثر قراءة

القادسية يفوز على الخليج بثنائية في الدوري السعودي

بعد الفوز على سيراميكا، موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقنوات الناقلة

نيابة الإسكندرية تأمر بإيداع زوج دينا علاء مستشفى الأمراض النفسية

بعد ساعات من إخلاء السكان، انهيار عقار من 6 طوابق فى باب الشعرية (صور)

موقف الأهلي والزمالك، ترتيب الدوري المصري بختام الجولة السابعة

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

حكم تعليم الأبناء في الإسلام ومدى مسئولية الآباء تجاه أولادهم

رئيس اتحاد الكرة السابق يدلي بصوته في عمومية الأهلي

خدمات

المزيد

من شهادة صحية إلى صحيفة جنائية، شروط جديدة لمزاولة مهنة السايس

نصائح مهمة قبل التقديم على شقق سكن لكل المصريين 7

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع حرس الحدود.. الزمالك ضد الجونة.. آرسنال أمام مان سيتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

25 حديثا عن فضل الرباط في ثغر من ثغور المسلمين

ما سبب قلة البركة في المال وكثرة الديون، وهل هي علامة على غضب الله؟ (فيديو)

حكم تعليم الأبناء في الإسلام ومدى مسئولية الآباء تجاه أولادهم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads