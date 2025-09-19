الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عمومية الأهلي توافق على تعديل لائحة النظام الأساسي

عمومية الأهلي
عمومية الأهلي

أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية للنادي الأهلي، نتيجة التصويت على لائحة تعديل النظام الأساسي للنادي، وذلك خلال الاجتماع الذي انعقد اليوم بمقر القلعة الحمراء.

وشهدت عملية التصويت مشاركة 9329 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية، حيث بلغ عدد الأصوات الصحيحة 8937 صوتا، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 392 صوتا.

وافق 8308 أعضاء على المقترح كما هو معروض، فيما وافق 629 عضوا على المقترح مع مراعاة إجراء تعديلات. 

 

وكانت عملية التصويت في عمومية النادي الأهلي انطلقت في التاسعة صباحا، وحرص عدد كبير من نجوم الأهلي على التصويت قبل أن تغلق في السابعة مساء.

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بالنادي الأهلي الخاصة بالتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي بتسجيل 5 آلاف عضو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي الجمعية العمومية للنادي الاهلي عمومية النادي الأهلي النادي الأهلي اخبار الأهلي

مواد متعلقة

الأهلي يتقدم على سيراميكا بهدف تريزيجيه في الشوط الأول بالدوري الممتاز (فيديو)

منتخب الشباب يرسل قائمته إلى فيفا استعدادا لـ كأس العالم في تشيلي

فرز أصوات عمومية الأهلي على تعديلات لائحة النظام الأساسي (صور)

تريزيجيه يحرز هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا ويعتذر لجماهير الأحمر

القادسية يفوز على الخليج بثنائية في الدوري السعودي

الدوري الممتاز، الأهلي يسعى لفك شفرة دفاعات سيراميكا بعد مرور 15 دقيقة

جماهير الأهلي تهاجم تريزيجيه قبل مواجهة سيراميكا، واللاعب يعتذر

جماهير الأهلي توجه رسالة نارية للاعبين قبل مواجهة سيراميكا

الأكثر قراءة

القادسية يفوز على الخليج بثنائية في الدوري السعودي

بعد الفوز على سيراميكا، موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقنوات الناقلة

نيابة الإسكندرية تأمر بإيداع زوج دينا علاء مستشفى الأمراض النفسية

بعد ساعات من إخلاء السكان، انهيار عقار من 6 طوابق فى باب الشعرية (صور)

موقف الأهلي والزمالك، ترتيب الدوري المصري بختام الجولة السابعة

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

حكم تعليم الأبناء في الإسلام ومدى مسئولية الآباء تجاه أولادهم

رئيس اتحاد الكرة السابق يدلي بصوته في عمومية الأهلي

خدمات

المزيد

من شهادة صحية إلى صحيفة جنائية، شروط جديدة لمزاولة مهنة السايس

نصائح مهمة قبل التقديم على شقق سكن لكل المصريين 7

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع حرس الحدود.. الزمالك ضد الجونة.. آرسنال أمام مان سيتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

25 حديثا عن فضل الرباط في ثغر من ثغور المسلمين

ما سبب قلة البركة في المال وكثرة الديون، وهل هي علامة على غضب الله؟ (فيديو)

حكم تعليم الأبناء في الإسلام ومدى مسئولية الآباء تجاه أولادهم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads