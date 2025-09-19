عمومية الأهلي توافق على تعديل لائحة النظام الأساسي

أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية للنادي الأهلي، نتيجة التصويت على لائحة تعديل النظام الأساسي للنادي، وذلك خلال الاجتماع الذي انعقد اليوم بمقر القلعة الحمراء.

وشهدت عملية التصويت مشاركة 9329 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية، حيث بلغ عدد الأصوات الصحيحة 8937 صوتا، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 392 صوتا.

وافق 8308 أعضاء على المقترح كما هو معروض، فيما وافق 629 عضوا على المقترح مع مراعاة إجراء تعديلات.

وكانت عملية التصويت في عمومية النادي الأهلي انطلقت في التاسعة صباحا، وحرص عدد كبير من نجوم الأهلي على التصويت قبل أن تغلق في السابعة مساء.

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بالنادي الأهلي الخاصة بالتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي بتسجيل 5 آلاف عضو.

