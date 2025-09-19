السبت 20 سبتمبر 2025
محافظات

إعادة طفل إلى أسرته بعد أسبوع من اختفائه في القليوبية

تغيب طفل ببنها القليوبية،
تغيب طفل ببنها القليوبية، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ القليوبية من إعادة الطفل آدم، 14 عامًا، والمقيم بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، إلى أسرته سالمًا، وذلك بعد تغيبه لمدة أسبوع.

وجاء ذلك عقب مراجعة كاميرات المراقبة التي أظهرت قيام الطفل بقطع تذكرة سفر بالقطار متجهًا إلى الإسكندرية، حيث تبين لاحقًا أنه كان يتنزه بصحبة عدد من زملائه.

وأعلنت والدة الطفل، المواطنة داليا السيسي، بنها القليوبية  عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عودة نجلها سالمًا، موجهة الشكر والتقدير للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وخاصة المقدم أحمد ربيع رئيس مركز شرطة بنها، وجهات النيابة المختصة، على جهودهم في إعادة ابنها بعد أسبوع من الغياب.

وكانت والدة الطفل ناشدت في وقت سابق عبر "فيس بوك" كل القلوب الرحيمة بالدعاء والمساندة حتى عودة نجلها، مؤكدة أنها تعيش مأساة إنسانية قاسية منذ اختفائه، وهو ما أثار حالة من التعاطف والدعم بين أهالي مركز بنها.

