الأربعاء 17 سبتمبر 2025
تأجيل محاكمة جزار وأولاده بقتل شخص في القليوبية

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، تأجيل محاكمة جزار وأولاده لقتلهم شخصا بضربه بسلاح أبيض على الرأس إثر خلاف سابق بينهما، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من من دور شهر نوفمبر.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الواحد بحيري، وعضوية المستشارين شريف محمد السباعي مصطفى، وأحمد عبد المنعم طبوشه، وأمانة سر كمال حلمي جاويش.


الإحالة إلي المحاكمة الجنائية القليوبية 
أحالت النيابة العامة القليوبية  المتهمين «علاء.س.ع» 29 سنة – عامل، و«سعيد.ع.م» - 54 سنه – جزار، و«يوسف.س.ع» - 26 سنة – جزار، و«أحمد.س.ع» 32 سنه - مالك كافيه – مقيمين جميعا أبو زعبل الخانكة - محافظة القليوبية، في القضية رقم 1388  لسنة 2025 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1073 لسنة 2025 كلي شمال بنها، لأنهم في ٢٠٢٥/١/٢١ بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية، قتلوا المجنى عليه / خالد ن ع حسن عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه وذلك على إثر خلاف سابق بينهما وبينه فأعدوا سلفًا لذلك الغرض سلاحًا أبيضًا " سنجة " إحراز الأول ونفاذًا لما انعقدت عليه عزيمتهم انتقلوا إلى حيث أيقنوا سلفًا تواجده وما أن ظفروا به انهال عليه الأول ضربًا وسدد له ضربة بالسلاح الأبيض إحرازه - المار بيانه - استقرت بالرأس محدثين إصابته التي أبان عنها تفصيلًا تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك إزهاق روحه - حال تواجد المتهمين من الثاني حتى الرابع معه بمسرح الجريمة للشد من إزره مانعين ثمة أحد من الزود عنه - على النحو المبين بالتحقيقات.

استطرد أمر الإحالة أن المتهم الأول أحرز أداة سنجة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

