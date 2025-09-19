الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إنبي ينعى محمد عبد السلام أخصائي التدليك بالفريق

ايمن الشريعي، فيتو
ايمن الشريعي، فيتو

نعى مجلس إدارة نادي إنبي أخصائي التدليك بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي محمد عبد السلام، الذي وافته المنية اليوم الجمعة. 

وقال النادي في النعي الذي نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:"يتقدم أيمن الشريعي – رئيس نادي إنبي، وأعضاء مجلس الإدارة، وجميع القطاعات الرياضية بالنادي، بخالص العزاء في وفاة الكابتن محمد عبد السلام – أخصائي التدليك بالفريق الأول، رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وألهم أسرته وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أنبي محمد عبد السلام وفاة اخصائي التدليك بنادي انبي

مواد متعلقة

طرد وهدف ملغٍ، سموحة يخطف فوزا صعبا من حرس الحدود بالدوري المصري

ماجد سامي يحتفي بوادي دجلة بعد تقدمه للمركز الثالث

عمرو السولية يقود سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي في الدوري الممتاز

الشيبي أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وزد بالدوري المصري (صور)

بيراميدز يخطف فوزا صعبا من زد 0/1 في الدوري الممتاز

تأكد غياب أحمد سامي عن مباراة بيراميدز أمام طلائع الجيش بالدوري

الدوري المصري، بيراميدز يفشل في فك شفرة زد بالشوط الأول

مودرن سبورت يخطف تعادلا ثمينا من إنبي في الدوري الممتاز

الأكثر قراءة

القادسية يفوز على الخليج بثنائية في الدوري السعودي

بعد الفوز على سيراميكا، موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقنوات الناقلة

نيابة الإسكندرية تأمر بإيداع زوج دينا علاء مستشفى الأمراض النفسية

بعد ساعات من إخلاء السكان، انهيار عقار من 6 طوابق فى باب الشعرية (صور)

موقف الأهلي والزمالك، ترتيب الدوري المصري بختام الجولة السابعة

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

حكم تعليم الأبناء في الإسلام ومدى مسئولية الآباء تجاه أولادهم

رئيس اتحاد الكرة السابق يدلي بصوته في عمومية الأهلي

خدمات

المزيد

من شهادة صحية إلى صحيفة جنائية، شروط جديدة لمزاولة مهنة السايس

نصائح مهمة قبل التقديم على شقق سكن لكل المصريين 7

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع حرس الحدود.. الزمالك ضد الجونة.. آرسنال أمام مان سيتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

25 حديثا عن فضل الرباط في ثغر من ثغور المسلمين

ما سبب قلة البركة في المال وكثرة الديون، وهل هي علامة على غضب الله؟ (فيديو)

حكم تعليم الأبناء في الإسلام ومدى مسئولية الآباء تجاه أولادهم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads