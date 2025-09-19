إنبي ينعى محمد عبد السلام أخصائي التدليك بالفريق

نعى مجلس إدارة نادي إنبي أخصائي التدليك بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي محمد عبد السلام، الذي وافته المنية اليوم الجمعة.

وقال النادي في النعي الذي نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:"يتقدم أيمن الشريعي – رئيس نادي إنبي، وأعضاء مجلس الإدارة، وجميع القطاعات الرياضية بالنادي، بخالص العزاء في وفاة الكابتن محمد عبد السلام – أخصائي التدليك بالفريق الأول، رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وألهم أسرته وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

